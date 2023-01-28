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قناة الحياة تعرض تقريرا عن إنشاء الوحدة الصحية بقرية نواي في المنيا

كتب:

محمد عزالدين
06:14 م | السبت 28 يناير 2023
قناة الحياة

قناة الحياة

عرضت قناة «الحياة»، تقريرا تليفزيونيا بعنوان يتواصل العمل لإنشاء الوحدة الصحية بالوحدة المحلية لقرية نواي التابعة لمركز ملوي بمحافظة المنيا.

تكاليف إنشاء الوحدة الصحية

وتقام الوحدة الصحية بقرية نواي على مساحة 1259 متر مربع بارتفاع 3 طوابق.

وتقدم الوحدة الصحية الرعاية الطبية المتكاملة لأهالي الوحدة المحلية لقرية نواي ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

وتكاليف إنشاء الوحدة الصحية بقرية نواي 35 مليون جنيه، ونسبة التنفيذ 70%.

ويستفيد 20 ألف نسمة بقرية نواي وتوابعها من الوحدة الصحية.

وقال ضاحي جميل، منسق حياة كريمة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، إن المشروع بقرية نواي عبارة عن إنشاء مركز طبي بقرية نواي على مساحة 1300 متر تقريبا، ويخدم قرية نواي بعدد 20 ألف نسمة تقريبا.

وأضاف أن المشروع يقدم 70 فرصة عمل يوميا، والمشروع يتكون من 3 طوابق، ويتبع منظومة التأمين الصحي الشامل.

60 مشروعا ضمن حياة كريمة

وقال أحمد جاد، متطوع حياة كريمة بقرية نواي بمركز ملوي، إن مؤسسة حياة كريمة تجري أكثر من 60 مشروعا من مدارس ومركز شباب ووحدة صحية، إضافة للطرق والغاز.

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بقلم محمد عزالدين