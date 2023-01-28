انخفاض أسعار الأسماك في المحافظات.. البوري يسجل 43 جنيها لأول مرة

انخفضت أسعار الأسماك اليوم في المحافظات بشكل طفيف عن الأسبوع الماضي خاصة في المحافظات الساحلية ومدن القناة وسيناء بانخفاض قارب الجنيهين في الكيلو الواحد في مختلف الأنواع، وسجلت بورصة التداول انخفاض أسعار الأسماك في المحافظات اليوم السبت بعد تحركها بشكل طفيف منتصف الأسبوع الماضي بحسب عدد من التجار في محافظات مصر المختلفة.

انخفاض أسعار الأسماك في المحافظات ومدن القناة

وشهدت أسواق الإسماعيلية انخفاض أسعار الأسماك ليسجل أقل سعر لكيلو سمك البلطي صغير الحجم 25 جنيها في سوق الجمعة وسوق شارع بورسعيد في قلب مدينة الإسماعيلية فيما ارتفع سعر الكيلو للحجم الكبير ووصل إلى 40 جنيها للكيلو في الأسواق والمحال.

وقال محمد عبد الرحيم «تاجر سمك» إن سعر كيلو سمك الطوبارة بلغ 65 جنيها للكيلو فيما سجل كيلو سمك البوري 65 جنيها لأقل حجم وارتفع في الحجم الكبير ليسجل 85 جنيها و90 جنيها للكيلو.

وسجل كيلو سمك المبروكة 27 جنيها في انخفاض جنيهين عن الأسبوع الماضي فيما سجل كيلو سمك اللوت 75 جنيها في انخفاض من ثلاثة إلى 5 جنيهات في الكيلو الواحد.

انخفاض أسعار الأسماك في المحافظات وكفر الشيخ

وفي محافظة كفر الشيخ قال كرم الشامي، عضو مجلس إدارة بورصة أسماك الرياض بكفر الشيخ إن الأسعار سجلت انخفاضا طفيفا مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي ليسجل كيلو الكابوريا 45 جنيها للكيلو، بتراجع 5 جنيهات، فيما سجل سمك البوري أكثر الأنواع انتشارا 43 جنيها لأصغر حجم حتى 65 جنيها في الكيلو من الحجم الكبير.

وأضاف لـ«الوطن» أن سمك المبروك سجل 27 جنيهاً للكيلو، فيما سجل كيلو القراميط البيضاء 18 جنيهاً للكيلو والقراميط ذات اللون الداكن 16 جنيهاً للكيلو.

وضمن انخفاض أسعار الأسماك في المحافظات سجل سمك القاروص 155 جنيهاً للكيلو وانخفض سعر سمك موسى ليسجل 92 جنيهاً للكيلو بدلا من 95 جنيها فيما سجل سمك الحبار 145 جنيهاً للكيلو وسجل سعر السردين 55 جنيهاً للكيلو ووصل سعر سمك الوقار إلى 160 جنيها.

انخفاض أسعار الأسماك في دمياط

وانخفضت أسعار الأسماك في دمياط، في سوق سمك القنطرة بمحافظة دمياط، بعد استقرار دام أسبوعا تقريبا بالتزامن مع ضخ كميات جديدة هذا الأسبوع وإقبال المواطنين على الشراء.

وسجل أقل سعر لسمك البوري 50 جنيها للكيلو فيما سجل البلطي 40 جنيها، وسجل كيلو سمك السردينة 50 جنيها واستقر سعر سمكة التونة عند 50 جنيها للكيلو.

وانخفضت أسعار الجمبري في دمياط ليسجل الكيلو 70 جنيها في أقل حجم الجمبري في الأسواق فيما سجل سمك البربوني 100 جنيه وانخفض سعر سمك غطيان موسى ليسجل 100 جنيه في الكيلو.