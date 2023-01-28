المقدم إسلام العزب: نتعلم عقيدة الجندي المصري القتالية في بيوتنا ونطورها بالكلية الحربية

قال المقدم إسلام العزب، أحد مصابي العمليات العسكرية، إنه تحرك مع قوة في مهمة كلفوا بها، وخلالها تم الاشتباه في جسم غريب كعبوة ناسفة، بالاقتراب منه اكتشفنا أنه هيكلي، وبعدها وصلنا التحرك، ووجدنا عبوة أخرى، وبمجرد الاقتراب منها انفجرت، «حصلت لي بعض الشظايا في جسمي، بعضها خرج والبعض ما زال بداخلي، واستكملت المسير إلى أن أصيبت بطلق ناري في صدري، وحاليا أعمل في تدريب الجنود في مدرسة الصاعقة».

عقيدة الجندي المصري

أوضح أن عقيدة الجندي المصري القتالية تزرع في كل بيت مصري، «بنتعلمها في بيوتنا الأول وبعد كده بنطورها في الكلية الحربية، كذلك بعد التخرج حينما نلتقي القادة المشاركين في الحروب والعمليات العكسرية، لما بنسمع قصص وأساطير وبطولات، ونبدأ نطلع كل ما لدينا أول ما نتعرض للموقف في سبيل الله والوطن، وبتقدر تعمل الصعب مهما كان».

جاء ذلك خلال فيلم تسجيلي عرضته فضائية «إكسترا نيوز»، يتناول قصص وبطولات أبطال القوات المسلحة والشرطة المصرية.