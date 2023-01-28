سيناريست فيلم نقطة تحول: هنفضل ندافع لآخر نفس عن كرامتنا وأرضنا

قال الكاتب والسيناريست زلفى عبد الله:«هنفضل ندافع لآخر نفس عن مكانا وكرامتنا، ولو خسرنا إيد أو رجل أو عين هيفضل جوانا اليقين أن في أكتر من 100 مليون هيجيبوا حقنا، أبطالنا مابيخلصوش ومش هينتهوا، ممكن مش دايما نسمع عنهم، بس الأكيد أنهم حوالينا في كل مكان ومهما حصل هيفضلوا يدافعوا عن أرضنا لآخر نفس، وكل نقطة دم سالت على أرضنا كانت وهتفضل نقطة تحول».

جاء ذلك خلال ختام فيلم «نقطة تحول.. ما بين الألم والأمل» الذي عرضته فضائية اكسترا نيوز ويتناول قصص وبطولات أبطال القوات المسلحة والشرطة المصرية.