متحدث «الوزراء» لقناة الحياة: طرح الشركات في البورصة يحسن من أنماط الإدارة

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن طرح الشركات المستهدفة في البورصة يأت أهميته لتوسيع دائرة الملكية، ويشجع القطاع الخاص سواء المصري أو الأجنبي بالاستثمار بها، ويحسن من أنماط الإدارة لهذه الشركات خاصة إذا كان المستثمرين قادمين من الخارج بفكر جديد.

استفادة الدولة من طرح الشركات

وأضاف «سعد»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن الدولة مستفيدة من طرح الشركات بالبورصة بتوفير جزء من سد الفجوة التمويلية التي تعانيها البلاد في هذه الفترة.

إعلان أسماء الشركات المطروحة

وأضاف أنه يجرى إعلان أسماء الشركاء فور اعتمادها من مجلس الوزراء.

ومن جهة أخرى، أكد متحدث الوزراء إنهاء أزمة تكدس البضائع في الجمارك، موضحا أن المتبقي حاليا يعادل الكم الطبيعي خلال الفترات التي كانت قبل الأزمة، حيث يتواجد في المواني حاليا أقل من 4 مليار دولار سلع.