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متحدث «الوزراء» لـ«الحياة اليوم»: لا توجد أزمة في توفير الدولار للمستوردين

كتب:

محمد عزالدين
08:19 م | السبت 28 يناير 2023
السفير نادر سعد

السفير نادر سعد

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه لم تعد هناك أزمة في توفير الدولار للمستوردين، فالقطاع المصرفي يوفر كل ما يحتاجه المستوردون وفقا للأولويات التي يتم تحديدها من احتياجات السلع في هذه الفترة.

إلغاء العمل بنظام الاعتمادات المالية

وأضاف «سعد»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن العمل بالاعتمادات المستندية والأخذ مرة أخرى بنظام مستندات التحصين، لن يكون موجودا لولا الوفرة الدولارية التي تمكننا من تلبية احتياجات المستوردين من العملة الصعبة.

وأشار إلى أن الحكومة تبنت مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية سواء الزراعية أو الصناعية نتيجة بأن المبادرة البديلة التي كان يُطبِّقها البنك المركزي توقفت، والتي كانت توفر تمويلا وقروضا للقطاع الصناعي بفائدة ميسرة، وعندما توقفت هذه المبادرة اشتكى القطاع الصناعي لتوقفها نظرا لاعتماده عليها.

مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية

وأوضح أن الحكومة طرحت بهذه المبادرة البديلة ليقترض القطاع الزراعي والصناعي بفائدة 11%، وستكون مهمة الحكومة تغطية فارق الفائدة ما بين الـ17% وهي سعر الإقراض والخصم للبنك المركزي والـ 11% التي ستدفعها المصانع من أجل دعم القطاع الصناعي بهذه الفترة الحرجة.  

 

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