سفراء مصر في ندوة «كتابات دبلوماسية» بمعرض الكتاب: هدفنا مصلحة مصر

يستقبل معرض القاهرة الدولي للكتاب زواره، لحضور الفعاليات المختلفة أبرزها ندوة «كتابات دبلوماسية»، بحضور كوكبة من الدبلوماسيين والسفراء، والإدلاء بتجاربهم السابقة في العمل الدبلوماسي والدروس المستفادة من ذلك، لوضع الأشخاص العاديين على حقيقة الأمر فليس سهلا كما يبدو.

ندوة «كتابات دبلوماسية»

بدأ الدكتور عمرو جويلي سفير مصر السابق في صربيا، ندوة «كتابات دبلوماسية» في معرض القاهرة الدولي للكتاب، بالحديث عن إعداد كتاب عنوانه من البرقية للكتاب، وهي فكرة مبتكرة سبقها الدبلوماسيون في إيطاليا والدبلوماسيون بسويسرا، وملامحها العامة معظمها في الأدب والفنون وامتدت للدراسات التاريخية، نحو القضية الفلسطينية وسعيهم للاستقلال حتى تستطيع تناول تلك الموضوعات من الإقامات الدبلوماسية، وربما تناقش بعض القواعد العامة لحياة الدبلوماسي في بلاده الأصلي، لتطرح عدة تساؤلات أهمها عندما يكتب الدبلوماسي كتاباته هل يعد مؤرخا أم يأتى بمعلوماته من خلال رؤيته الشخصية.

وصف الدكتور أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدبلوماسي بأنه وحدة قتال خارجية، فتمتلك مصر جيشا يدافع عنها بدورية متقدمة أو وحدة قتال فائقة، تؤدي 3 مهام وهي الاشتباك والإرسال والإبلاغ عن الوجود، فوزارة الخارجية في عمل وولاء وانضباط، وتعلم كل سفير أو دبلوماسي قاعدة مهمة وهي الاجتهاد والقراءة والتعب لتحقيق شيء ليس لذاته فقط وإنما من أجل خدمة المجتمع المصري فالهدف هو هذا الشعب.

نبيل فهمي: الدبلوماسية جزء من العمل العام

وأكد الدكتور نبيل فهمي سفير مصر الأسبق في الولايات المتحدة ووزير الخارجية السابق، أن الدبلوماسية جزء من العمل العام ويضاف إليها تحمل المسؤولية، والتعامل مع الخارج ليس فقط الداخل، ويعد الهدف الحقيقي للشخص الدبلوماسي هو مصلحة مصر سواء في حالة السلم أو الحرب.

وأكد الدكتور محمد توفيق سفير مصر في واشنطن سابقا، أننا نواجه مشكلة حقيقية في مخاطبة العالم الغربي، وأيضا في التفرقة بين الخطاب الذي يوجه داخليا وخارجيا، ويؤدي الخلط بينهما لفقدان قدراتنا.