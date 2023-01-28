سعد الدين الهلالي في ندوة بمعرض الكتاب: وظيفة المفتي جاءت لمساعدة القضاة

تناول الدكتور سعد الدين الهلالي، أبرز قضايا المرأة، خلال ندوة دور المرأة في بناء الوعي الثقافي والأخلاقي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وتطرق للحديث عن مدى شرعية قانون الخلع بإجماع أغلب المذاهب والفقهاء، وأيضا وظيفة المفتي التي جاءت من أخل مساعدة القضاة.

دور المرأة في بناء الوعي الثقافي

قال الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة الإسلامية في جامعة الأزهر وعضو المجلس القومي للمرأة، في ندوة دور المرأة في بناء الوعي الثقافي والأخلاقي معرض القاهرة الدولي للكتاب، أن وظيفة المفتي جاءت من أجل خدمة القضاة وليس الشعب، وعين الشيخ محمد عبده كأول مفتي مستقل، ومن ضمن القضايا التي عرضت عليه قبل وفاته بثلاثة أشهر، قضية شخصين من مقاطعة جنوب أفريقيا يرتدين «برنيطة» على رأسهما ويأكلون ذبائح المسيحين، فرد الشيخ محمد عبده بفتوى أن «البرنيطة» حسب النية، فإذ الشخص لم يقصد التشبه بها فليس حراما، أما الذبائح بقول بعض المالكية أرجحوا أنها حلال.

لم تكن النتيجة في صالح الشيخ محمد عبده بعد وفاته، فوجه العديد من الشيوخ في هذا الوقت خطابا إلى الخديوي والسلطان، لإسقاط هذا الخائن أي محمد عبده خائن بمذهبه، لأن القضية من المذهب الحنفي لكن جاء الحكم طبقا للمذهب المالكي دون الرجوع للحنفيين، ما أصاب الشيخ محمد عبده بحزن شديد حتى توفي عام 1905، بسبب انتقاله من مذهب لمذهب.

قانون الخلع شرعي وغير حنفي

وأكد الدكتور سعد الهلالي أننا عشنا مثل هذه الأمور في قانون الأحوال الشخصية، إذ كنا نرتبط بالمذهب الحنفي حتى أتيح لنا منذ قليل الأخذ بأي رأي ومنها قوانين الخلع التي لا تنتمي إلى الحنفية، لذا يعد قانون الخلع شرعي وغير حنفي أي حنبلي وشافعي وظاهري.

ويشترط المذهب الحنفي لصحة الخلع موافقة الزوج على الرغم من سوء معاملته للزوجة، لكن الشافعي والحنبلي والظاهري رفضوا هذا الرأي بشدة وأصبح قانون الخلع يعتني بما أجمع عليه الفقهاء.