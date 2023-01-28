مؤسس شركة أجركولوجي: نقدم حلول إلكترونية لتشخيص أمراض الأبقار في المزارع

قال هشام البنا، مؤسس شركة أجركولوجي، إن شركته تسعى لتحديد المقاييس بشكل دقيق للوصول لأفضل دقة، وتعمل في مجال إنتاج الألبان، وتعالج المشكلات الموجودة في قطاع الألبان، متابعا «البقرة السعيدة تنتج لبن أكثر من غيرها، والبقرة تنتج نحو 40 كيلو لبن يوميا، إلا أن معظم المربيين لا يصلون لهذه النسبة، نتيجة التأخر في اكتشاف المشكلات المتعلقة بالأمراض التي تحدث للبقرة، ومن هنا كانت خطة الشركة لاكتشاف ومعالجة المشكلة».

نظام مراقبة إلكتروني

أوضح «البنا» خلال العرض التقديمي لبرنامج شارك تانك مصر، المذاع على فضائية CBC، أن الشركة عملت على توفير نظام مراقبة إلكتروني للبقرة، يقيس المؤشرات الحيوية للحيوان، ويستشعر أي تغير مفاجئ مثل أعراض جديدة أو مرض مفاجئ، ويرسل الجهاز البيانات للكمبيوتر ويحللها ويشخص المشكلة لدى المربي ويرسل التقرير بالمشكلة الموجودة، لافتا إلى ان شركته تهدف لتأمين الاستثمارات في المجالات الزراعية وخاصة مجال إنتاج الألبان من خلال دعم شركات التأمين على الماشية والمستثمرين.

تمويل بقيمة 5 ملايين جنيه

وعرض هشام البنا نسبة 25% من أسهم شركته مقابل تمويل بقيمة 5 ملايين جنيه، موضحا أن النظام منتج في مصر بنسبة 60% والسوفت وير مصنع في مصر بالكامل، وعرض رجل الأعمال محمد فاروق مبلغ مبلغ 5 ملايين جنيه تمويل مقابل 50% من أسهم الشركة و10% رسوم استخدام لحين سداد المبلغ من المبيعات.

يذكر أن شارك تانك - Shark Tank برنامج لاكتشاف المخترعين والمبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال، الذين لديهم أفضل الأفكار للأعمال والشركات الناشئة فى كل المجالات، ويبحثون عن فرصة لبدء مشروعاتهم أو تعظيم استثماراتهم الخاصة، ويتم اختيار الأفكار المشاركة اعتمادا على مدى جاذبية العرض الذى يقدمه صاحب الفكرة، ويتم تمويلهم من مجموعة من أقوى المستثمرين المصريين.

وجرى عرض 14 موسما من البرنامج فى الولايات المتحدة، ليصبح البرنامج الأول فى عالم المال والأعمال على مستوى العالم، كما تم إنتاج البرنامج فى 46 دولة مختلفة، وحصل على العديد من جوائز إيمى لتميزه فى الفكرة التى يقدمها وقدرته على اكتشاف المواهب فى عالم المال والأعمال وتقديم فرص حقيقية للنجاح، وبلغت قيمة مشاركات البرنامج حتى الآن أكثر من 600 مليون دولار كاستثمارات فى مختلف المشروعات.

وتضم لجنة تحكيم بالبرنامج كل من أحمد السويدي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة السويدي إلكتريك، وهيلدا لوقا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة MITCHA، محمد منصور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لكل من «شركة إنفينيتي سولار» وشركة «إنفينيتى كابيتال انفستمنت»، عبدالله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، ومحمد فاروق، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة Mobica Designs، وأيمن عباس، رجل أعمال أسس شركة Egyptian Chinese drilling co وكان رئيسًا لـ5 شركات مختلفة.