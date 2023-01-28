انطلاق المؤتمر الدولي العاشر لـ«سان مارك» بدير الأنبا بيشوي في وادي النطرون غدا

يستقبل مركز لوجوس في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي في وادي النطرون، غدًا الأحد، المؤتمر الدولي العاشر لمؤسسة سان مارك لتوثيق التراث لمدة ثلاثة أيام، بعنوان «الكتاب المقدس القبطي».

ويشارك في المؤتمر 30 متخصصًا من مختلف الجنسيات؛ بينهم آباء أساقفة وكهنة وأكاديميون، ويتضمن ندوات وورش عمل في عناوين تخص الترجمات القبطية للكتاب المقدس إلى جانب زيارات لمعالم سياحية قبطية ومصرية.