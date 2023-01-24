مذيع قناة CTV: فحوصات ما قبل الزواج هدفها الوضوح بين الطرفين

علق الإعلامي إسحق يونان مقدم برنامج صباح النور، على قرار وزارة الصحة المصرية بإنشاء مراكز فحوصات ما قبل الزواج حيث تم تخصيص 300 مركز للمقبلين على الزواج قائلا: إن الكنيسة القبطية أقرت هذه الفكرة منذ أكثر من 15 عاما.

جاء ذلك خلال برنامج صباح النور المذاع اليوم عبر قناة CTV القبطية تقديم الإعلامي اسحق يونان وهبه كميل في حلقة اليوم.

وأضاف أن فحوصات ما قبل الزواج هي خطوة رئيسية قبل الحصول على رخصة الزواج في معظم الإيبارشيات، موضحًا أن السبب في تلك الفحوصات ليس منع الزواج بل أن يكون قائما على بينة ومعرفة.

وتابع أن الفحوصات تكشف الأمراض الوراثية، وموقف الإنجاب بين الطرفين، مؤكدًا أن الهدف منها هو الوضوح بين الطرفين المقبلين على الزواج.