مؤسس شركة سكوبي سكوترز: هدفنا توفير وسيلة نقل سهلة ومرنة

قال بيمن وجدي، مؤسس شركة سكوبي سكوترز، إن شركته تساعد الناس على الانتقال بطريقة سهلة ومرنة، وتوفر الاسكوتر من خلال أبلكيشن موبايل، يعرض الاسكوترز المتوفرة على الخريطة وأقرب مكان، وبعد الوصول لمكان الاسكوتر من خلال الـQR كود، يتم مسح الاسكوتر وتبدأ الرحلة.

تطبيق إلكتروني للانتقال في المناطق القريبة

أوضح «وجدي» خلال العرض التقديمي لبرنامج شارك تانك مصر المذاع على فضائية CBC، أن الفكرة بدأت منذ عامين حينما كان من سكان مصر الجديدة، وفكر في تطبيق إلكتروني للانتقال في المناطق القريبة، وتم استطلاع رأي العديد من المشاركين ولاقى إقبالا كبيرا، وتم توفير فريق من المهندسين والمتخصصين، متابعا «بدأنا من شهر 6 الماضي وحققنا 1.7 مليون جنيه، ووقعنا بروتوكولات تعاون مع العديد من المتطورين، وكلما زادت اعداد الاسكوتر زادت الرحلات، ويمكننا من خلال التطبيق التحكم الكامل في الاسكوتر».

سكوبي سكوترز

وعرض مؤسس شركة سكوبي سكوترز نسبة 5% من حصة شركته مقابل تمويل بمبلغ 2.5 مليون جنيه، لافتا إلى أن الدقيقة في منطقة الساحل سعرها 3 جنيهات، وفي القاهرة الدقيقة سعرها 1.8 جنيه، ومكسب الشركة في الدقيقة 50%، وفي أقل من عام وصلنا لـ10 آلاف عميل.

يذكر أن شارك تانك - Shark Tank هو برنامج لاكتشاف المخترعين والمبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال، الذين لديهم أفضل الأفكار للأعمال والشركات الناشئة فى كل المجالات، ويبحثون عن فرصة لبدء مشروعاتهم أو تعظيم استثماراتهم الخاصة، ويتم اختيار الأفكار المشاركة اعتمادا على مدى جاذبية العرض الذى يقدمه صاحب الفكرة، ويتم تمويلهم من مجموعة من أقوى المستثمرين المصريين.

وجرى عرض 14 موسما من البرنامج فى الولايات المتحدة، ليصبح البرنامج الأول فى عالم المال والأعمال على مستوى العالم، كما تم إنتاج البرنامج فى 46 دولة مختلفة، وحصل على العديد من جوائز إيمى لتميزه فى الفكرة التى يقدمها وقدرته على اكتشاف المواهب فى عالم المال والأعمال وتقديم فرص حقيقية للنجاح، وبلغت قيمة مشاركات البرنامج حتى الآن أكثر من 600 مليون دولار كاستثمارات فى مختلف المشروعات.

وتضم لجنة تحكيم بالبرنامج كل من أحمد السويدي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة السويدي إلكتريك، وهيلدا لوقا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة MITCHA، محمد منصور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لكل من «شركة إنفينيتي سولار» وشركة «إنفينيتى كابيتال انفستمنت»، عبدالله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، ومحمد فاروق، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة Mobica Designs، وأيمن عباس، رجل أعمال أسس شركة Egyptian Chinese drilling co وكان رئيسًا لـ5 شركات مختلفة.