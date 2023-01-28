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رئيس «القاهرة للدراسات» لـ إيمان الحصري: تثبيت تصنيف «ستاندرز» لمصر مؤشر جيد

كتب:

محمد عزالدين
10:30 م | السبت 28 يناير 2023
الدكتور عبدالمنعم السيد

الدكتور عبدالمنعم السيد

علق الدكتور عبدالمنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، على تثبيت تصنيف مصر الائتماني وتوقع مؤشرات إيجابية للاقتصاد، قائلا إن مؤسسات ستاندرز آند بورز وفيتش وموديز، من أكبر مؤسسات التصنيف الائتماني في العالم.

قياس قدرة الدولة على سداد التزامتها

أضاف «السيد»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن هذه المؤسسات هدفها قياس قدرة الدولة على سداد التزامتها، والمستحقات المالية التي عليها، سواء أقساط ديون أو التزامها بسداد المستحقات المالية للجهات الدولية، وقدرة الدولة على مواجهة الأزمات الاقتصادية والمشاكل العالمية وقدرتها في توفير السيولة داخل الدولة.

وأشار إلى أن مؤسسة ستاندرد آند بورز، كان التقييم الخاص بها لمصر عند مستوى بي، وهو مؤشر جيد جدا، وتصنيف مصر اعتبارا من نوفمبر 2016 كانت محافظة على هذا التصنيف فالدولة لم تتخلى عن سداد التزاماتها.

مواجهة أزمة التضخم

ولفت إلى أن هذا التصنيف جاء نتيجة لعوامل معينة أوضحتها مؤسسة ستاندرز، وهي أن الدولة بدأت في مواجهة أزمة التضخم بسياسات جيدة، كما جرى الإعلان عن الترشيد في الإنفاق والتنمية في القطاع الخاص بشكل كبير من خلال وثيقة ملكية الدولة.

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