«الهيئة الوطنية الأرمينية» لـ إيمان الحصري: مصر احتضنت الأرمن تاريخيا

قال الدكتور أرمين مظلوميان، رئيس الهيئة الوطنية الأرمينية في مصر، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لأرمينيا مهمة للغاية، إذ تعد الزيارة الأولى لرئيس مصري لأرمينيا منذ استعادة استقلالها في 1991 بالرغم من وجود علاقات ثقافية وتاريخية طويلة بين الدولتين.

8 آلاف أرميني في مصر

وأضاف «مظلوميان»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على قناة «dmc»، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، أن الجالية الأرمينية حاليا وصلت إلى 8 آلاف أرميني في مصر، لكنها في وقت من الأوقات كانت 50 ألفا.

وأوضح أن التواجد الأرميني في مصر كان منذ قديم الزمن، وينقسم لفترة ما قبل 1915 عندما احتضنتهم مصر، وأصبحوا من النسيج المصري، والفترة الثانية قبل 1915 عندما كانوا الأرمن في مصر وأسهموا في بناء مصر الحديثة أيام الدولة الفاطمية ومحمد علي باشا.

أول رئيس وزراء مصري كان أرمينيا

وأشار إلى أن أول رئيس وزراء مصري كان نوبار باشا، وهو من أرمينيا، كما أن أول وزير خارجية، وكانت تسمى حينها نظارة الخارجية، كان أرمينيا، وهو بوغوث بك يوسفيان.