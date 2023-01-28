مؤسسا «شركة أموال»: نقدم حلولا متكاملة لإدارة القروض بشكل رقمي

قال محمد الشافعي وأسامة عبد الباقي، مؤسسا «شركة أموال» لخدمات الدفع الإلكتروني، إن شركتهما أول شركة مصرية متخصصة في مجال تقديم خدمات التحول الرقمي والشمول المالي للقطاعات غير المصرفية، وعرض على لجنة تحكيم المسابقة حصة 5% من الشركة مقابل 10 ملايين جنيه.

دراسة دقيقة للتمويل متناهي الصغر

وأوضح «الشافعي» خلال العرض التقديمي لبرنامج شارك تانك مصر، المذاع على فضائية CBC، أن التمويل متناهي الصغر يلعب دورا كبيرا في تنشيط الاقتصاد المصري، وهو ما جعل هناك احتياجا لتطوير القطاع وزيادة كفاءته عن طريق التحول الرقمي والشمول المالي، متابعا: «انتهينا من دراسة دقيقة للتمويل متناهي الصغر وتمكنا من خلالها من تنفيذ وتصميم وتشغيل منظومة متكاملة تساعد مؤسسات التمويل متناهي الصغر في التحول الرقمي السلس من خلال نظام متكامل لإدارة القروض والمخاطر والإدارة المالية وتطبيقات لأخصائي الإئتمان للاستغناء تماما عن أي تعاملات ورقية في نظامه اليومي بجانب أدوات الشمول المالي مثل تطبيق لتحصيل الأقساط وإصدار كروت ميزة لصرف التمويل».

حلول متكاملة لإدارة القروض

وأشار إلى أن التشغيل الفعلي للشركة بدأ منذ 6 أشهر، وصرفت المؤسسات 5 ملايين جنيه، والصرف بالكروت الخاصة بالشركة وصل لـ5 ملايين جنيه، وتم جمع أقساط من عملاء بمبلغ 25 مليون جنيه، ونقدم حلولا متكاملة لإدارة القروض من خلال نظام إلكتروني لإدارة العمليات البنكية، وانسحب جميع أعضاء اللجنة من تقديم عروض أو قبل العرض المقدم من الشركاء.

يذكر أن شارك تانك - Shark Tank هو برنامج لاكتشاف المخترعين والمبدعين والمبتكرين ورواد الأعمال، الذين لديهم أفضل الأفكار للأعمال والشركات الناشئة فى كل المجالات، ويبحثون عن فرصة لبدء مشروعاتهم أو تعظيم استثماراتهم الخاصة، ويتم اختيار الأفكار المشاركة اعتمادا على مدى جاذبية العرض الذى يقدمه صاحب الفكرة، ويتم تمويلهم من مجموعة من أقوى المستثمرين المصريين، وقد تم عرض 14 موسما من البرنامج فى الولايات المتحدة، ليصبح البرنامج الأول فى عالم المال والأعمال على مستوى العالم، كما تم إنتاج البرنامج فى 46 دولة مختلفة، وحصل على العديد من جوائز إيمى لتميزه فى الفكرة التى يقدمها وقدرته على اكتشاف المواهب فى عالم المال والأعمال وتقديم فرص حقيقية للنجاح، وبلغت قيمة مشاركات البرنامج حتى الآن أكثر من 600 مليون دولار كاستثمارات فى مختلف المشروعات.

وتضم لجنة تحكيم بالبرنامج كلًا من أحمد السويدي، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة السويدي إلكتريك، وهيلدا لوقا، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة MITCHA، محمد منصور، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لكل من «شركة إنفينيتي سولار» وشركة «إنفينيتى كابيتال انفستمنت»، عبدالله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، ومحمد فاروق، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لشركة Mobica Designs، وأيمن عباس، رجل أعمال أسس شركة Egyptian Chinese drilling co وكان رئيسًا لـ5 شركات مختلفة.