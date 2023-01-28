محمد نور يطرح دويتو مع مصطفى قمر من فيلم «الحب بتفاصيله»

طرح الفنان محمد نور، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، أغنية «شوفتوا القمر» من فيلم «الحب بتفاصيله».

ونشر نور الأغنية وعلق قائلا: «شوفتوا القمر مع حبيب قلبي النجم مصطفى قمر حاليا على موقع يوتيوب وكل المنصات من فيلم (الحب بتفاصيله) يوم 8 فبراير في كل سينمات مصر ويوم 9 في الوطن العربي».

وأضاف نور قائلا: «إن شاء الله هكتب تاريخ العرض الخاص هنا في مصر والإسكندرية والرياض وجدة والكويت والبحرين ودبي، صور الدعاية في الرياض وجدة كل الشكر والتقدير للمنتج الكبير هيثم حسن على المجهود الكبير وظهور هذا العمل الفني على أعلى مستوى وشكرا لكل من شارك في الفيلم النجوم الكبار والمهندس محمود عزت».

فريق عمل فيلم «الحب بتفاصيله»

ينتظر محمد نور عرض فيلمه الرومانسي الجديد «الحب بتفاصيله» والذي يشاركه فيه البطولة ملك قورة والفنان الكبير علاء مرسي والفنان مصطفى أبو سريع وإخراج محمد حمدي.