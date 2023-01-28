«صحة النواب»: لم نرصد متحورات جديدة لكورونا والطفرات المكتشفة ليست خطيرة

أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن لجان الترصد والتحليل لفيروس كورونا لم ترصد أي متحورات جديدة للمرض، والطفرات التي جرى اكتشافها ليس لها تأثير سلبي ولا تجد منها أي خطورة، موضحا أن العمل يجري على قدم وساق لمتابعة أي تطورات بشأن المرض.

انخفاض ملحوظ في نسب الإصابات بكورونا

وأكد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الفترة الحالية تشهد نشاط موسم الإنفلونزا الموسمية، مشيرا إلى أن هناك انخفاضا ملحوظا في نسب الإصابات بـ كورونا وكذلك الفيروس المخلوي.

الموجة السابعة لفيروس كورونا

وأضاف حاتم، أن الفترة الحالية تشهد أيضا الموجة السابعة لفيروس كورونا، ولا توجد أي دلائل لموجة جديدة، مناشدا المواطنين بضروروة التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، وارتداء الكمامة طوال فترة التواجد خارج المنزل، وكذلك الاهتمام بتناول الأغذية والمشروبات المحفزة لمناعة الجسم، والاهتمام بتناول الأغذية المحفزة للجسم مع ضرورة استشارة الطبيب المختص حال الشعور بأي أعراض للمرض.