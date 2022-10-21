طارق الخولي يوضح معايير اختيار المفرج عنهم: ثابتة منذ بدء عمل اللجنة

قال النائب طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، في تصريح خاص لـ«الوطن» إن خروج دفعات جديدة من المحبوسين ينشر حالة من الفرحة بين المواطنين في الشارع المصري، ويكون أثرها مضاعفا على أعضاء اللجنة، لأن قوائم المفرج عنهم تأتي تكليلاً للجهود التي تبذلها.

العفو الرئاسي والحوار الوطني

وأوضح عضو لجنة العفو الرئاسي، أن هناك معايير معينة تختار اللجنة بناء عليها الأولى بالعفو الرئاسي، وهي ألا يكون الشخص منضما إلى أي منظمات إرهابية، وألا تكون يداه تلوثت بالدماء أو المشاركة في أعمال إرهابية، وقال: «هذه المعايير ثابتة منذ أن تمت إعادة تفعيل دور اللجنة، وهذه المعايير ثابتة ولم تتغير حتى في النسخة السابقة للجنة».

ولفت إلى أن الدور المبذول من لجنة العفو الرئاسي في الوقت الحالي دافع للحوار الوطني، والتزامن بين الحوار ودور اللجنة يحقق الهدف المنشود في إنشاء حياة سياسية تقوم على مشاركة جميع الاتجاهات المختلفة، وأضاف: «ما نشهده الآن من خطوات بارزة نتاج للإرادة الحقيقية لدى القيادة السياسية لدعم الحياة السياسية».

كما أشار «الخولي» إلى عمل لجنة العفو الرئاسي على دمج المفرج عنهم في المجتمع مرة أخرى بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن أبرز العقبات التي تواجه اللجنة في هذه الخطوة هي إعادة الطلاب المفصولين من الجامعات إلى استكمال العملية التعليمية بجامعاتهم مرة أخرى.

عقبات الدمج المجتمعي

وأوضح عضو لجنة العفو الرئاسي أن الأمر يتعلق باللوائح المنظمة لعمل الجامعات التي تمنع عودة الطلاب المفصولين، وقال: «تعمل اللجنة على دراسة الأمر للتمكن من التغلب على هذه العقبة ومساعدة الطلاب على استكمال دراستهم، وهو الأمر الذي قد يستدعي التقدم بتعديلات تشريعية».

كما أكد أن اللجنة تعمل على فحص كل حالة على حدة ومتابعتها بعد الخروج من الحبس بدقة لضمان عودتها لممارسة حياتها بشكل طبيعي.