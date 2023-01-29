إعلان نتائج امتحانات رابعة ابتدائي وأولى إعدادي في مدارس الجيزة اليوم

تبدأ اليوم، مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني في محافظة الجيزة، إعلان نتائج امتحانات الصف الرابع الابتدائي، والصف الأول الإعدادي، في المدارس، عقب الانتهاء من أعمال تصحيح الامتحانات ومراجعتها بدقة، التي عقدت ورقياً في المدارس في لجان مراعية لكل الإجراءات الخاصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد.

إعلان نتائج الامتحانات في أماكن واضحة

وشددت المديرية في خطاب لجميع المدارس، على ضرورة إعلان نتيجة امتحانات الصف الرابع الابتدائي والصف الأول الإعدادي، في مكان واضح في جميع المدارس، وتتاح لجميع أولياء الأمور، موضحة أنه جرى تقسيم مواعيد إعلان نتائج الامتحانات لمراعاة التكدس أمام المؤسسات التعليمية.

ونوهت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، بأن الامتحانات في مستوى الطالب المتوسط، ولم ترد أى شكاوي من صعوبة الامتحانات، وجرى التأكيد على حسن السير والانضباط داخل اللجان، موضحة أنه جرى التعامل مع أي عقبات واجهت الطلاب أثناء الامتحانات من خلال غرفة العمليات المركزية التي تم تشكيلها.

موعد إعلان نتيجة الصف الثاني الإعدادي

وتعلن المديرية، غدا الاثنين، نتيجة امتحانات الصف الخامس الابتدائي والصف الثاني الإعدادي، للفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022-2023، على أن تعلن نتيجة امتحانات الصف السادس الابتدائي يوم الثلاثاء الموافق 31 يناير.