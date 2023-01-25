رويترز: بوتين يتجاهل قرار الدبابات الألمانية ويزور جامعة موسكو

تجنب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين التعليق على قرار ألمانيا التاريخي الذي سيمد أوكرانيا بالدبابات «ليوبارد 2»، وقام بزيارة لجامعة موسكو الحكومية، وبدلا من ذلك قدم المشورة المهنية للطلاب وطرح أسئلة حول مواضيع أخرى، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز».

بوتين يرد علي أسئلة الطلاب

أثار إعلان ألمانيا أنها سترسل دبابات «ليوبارد 2» إلى أوكرانيا بعد أسابيع من الضغط من حلفائها رد فعل غاضبًا من وزارة الخارجية الروسية وسفارتها في برلين، لكن من جانبه تجنب الدب الروسي هذه القضية.

وأمضى بوتين أكثر من ساعة في الرد على أسئلة الطلاب حول قضايا عديدة.

بوتين يحقق آمال الطلاب

قال طالب يدعى فلاديسلاف من منطقة لوهانسك، التي تحتلها روسيا بشرق أوكرانيا لبوتين إنه شارك العام الماضي في الأزمة الأوكرانية مع موسكو في أوكرانيا وكان حلمه هو العمل في جهاز الأمن الفيدرالي، الذي كان بوتين يرأسه ذات يوم.

وشكره بوتين البالغ من العمر70 عامًا، على خدمته وقال إنه بالتأكيد سيأخذ طموحات جهاز الأمن الفيدرالي في الاعتبار، وأضاف أن الأشخاص مثلك يفهمون بشدة أهمية العمل لحماية الناس، وروسيا نفسها، وستكون هناك حاجة لأشخاص مثلك في كل من الخدمات الخاصة وجهاز الأمن الفيدرالي.

وقال طالب آخر إنه اعتنى بإخوته الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و10 و16 عامًا عندما غادرت والدته العام الماضي للعمل كممرضة في الجبهة، وقام بوتين بتحيته بانحناءة عميقة.

وأخبرت شابة تدعى داريا بوتين أنها تحلم بالعمل في الإدارة الرئاسية، ورد بأنه سيبلغ بالتأكيد قسم شؤون الموظفين.

بوتين ينتقد الدول الغربية

وعلى جانب آخر، انتقد بوتين الدول الغربية من خلال الإشارة إلى أن البعض يستخدم الأزمة الأوكرانية كذريعة لإلغاء الثقافة الروسية، وهو ادعاء متكرر ولكن لا أساس له من قبل موسكو، وقال نحن جزء من ثقافة العالم.