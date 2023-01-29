9 معلومات عن نادر جلال في ذكرى ميلاده.. والدته الفنانة ماري كويني

تميز المخرج نادر جلال، الذي يمر ذكرى ميلاده الـ82 اليوم، في تقديم أفلام الأكشن مع عدد كبير من نجوم الفن المصري، أبرزهم الفنان عادل إمام والفنانة نادية الجندي، وحملت أعماله بصمة خاصة ومتفردة، وعندما قرر تقديم الكوميديا، حقق نجاحًا كبيرًا أبرزها فيلم «بطل من ورق» مع الفنان الراحل ممدوح عبدالعليم والفنان آثار الحكيم، وتقديمها شخصية «رامي قشوع» و«الصحفية سوسن».

82 عاما على ذكرى ميلاد نادر جلال

وفي ذكرى ميلاد المخرج الكبير نادر جلال، تستعرض «الوطن» أبرز المعلومات خلال السطور التالية:

- من مواليد 29 يناير 1941، وفي طفولته شارك بالتمثيل في عدد من الأفلام.

- نجل المخرج الراحل أحمد جلال، ووالدته الفنانة ماري كويني التي دخلت مجال الفن عن طريق خالتها المنتجة آسيا.

- في ستينيات القرن الماضي، بدأ عمله مساعدًا للإخراج مع بعض المخرجين أبرزهم حسن الصيفي، صلاح أبو سيف، توفيق صالح.

أبرز أعمالة الدرامية والسينمائية

- بدأ عمله مخرجًا من خلال فيلم «غدًا يعود الحب» عام 1971 مع نيللي ونور الشريف ومحمود المليجي.

- قدم مع عادل إمام نحو 11 فيلما أبرزها «الإرهابي، جزيرة الشيطان، هاللو أمريكا، الواد محروس بتاع الوزير، سلام يا صاحبي، بخيت وعديلة، ولا من شاف ولا من دري».

- ومع نادية الجندي قدم نحو 12 فيلم أبرزها «خمسة باب، ملف سامية شعراوي، اغتيال، مهمة في تل أبيب، امرأة هزت عرش مصر، 48 ساعة في إسرائيل، عصر القوة، الشطار، الإرهاب، أمن دولة، شبكة الموت، جبروت امرأة».

- ومن أبرز أفلام نادر جلال «بدور، حسن اللول، جحيم تحت الماء، ثمن الغربة، لا وقت للدموع، بلية ودماغه العالية».

- وفي عالم الدراما قدم «الناس في كفر عسكر، عباس الأبيض في اليوم الأسود، عابد كرمان، أماكن في القلب، آخر المشوار، كيكا على العالي».

- توفى يوم 16 ديسمبر عام 2014.