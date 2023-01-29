11 فيلما جمعت نادر جلال بالزعيم عادل إمام.. ذكرى ميلاد مخرج الأكشن

ما يزيد عن 70 عملا فنيا، حمل بصمة المخرج نادر جلال، الذي يمر اليوم 82 عامًا على ذكرى ميلاده، باعتباره من مواليد 29 يناير عام 1941، تعاون خلالها مع كبار النجوم أبرزهم عادل إمام، نادية الجندي، محمود ياسين، نور الشريف، فريد شوقي، صلاح السعدني، سمير صبري، واستمر عطاءه الفني الذي بدأه قبل نهاية الستينيات من القرن الماضي، حتى وفاته يوم 16 ديسمبر عام 2014.

ذكرى ميلاد نادر جلال

ويعد عادل إمام، من أكثر النجوم تعاونًا مع المخرج نادر جلال، حيث جمعهما ما يقرب من 11 فيلما، تستعرضها «الوطن» من خلال السطور التالية:

ولا من شاف ولا من دري

عام 1983 قدم المخرج نادر جلال مع عادل إمام، فيلم ولا من شاف ولا من دري، بطولة معالي زايد، إيمان، صلاح نظمي، أحمد راتب، تأليف فاروق صبري.

خمسة باب

عام 1983 تعاون المخرج نادر جلال وعادل إمام من خلال فيلم خمسة باب، بطولة نادية الجندي، فؤاد المهندس، يوسف عيد، فؤاد أحمد، سيناريو وحوار شريف المنباوي.

واحدة بواحدة

عام 1984 تجدد التعاون بينهما من خلال فيلم واحدة بواحدة، بطولة ميرفت أمين، أحمد راتب، ليلى فهمي، زيزي مصطفى، علي الشريف، محمود الزهيري.

سلام يا صاحبي

عام 1987 قدما سويًا فيلم سلام يا صاحبي، سيناريو وحوار صلاح فؤاد، بطولة سعيد صالح، سوسن بدر، محمد متولي، مصطفى متولي، محمد الدفراوي، أحمد لوكسر، سعيد طرابيك.

جزيرة الشيطان

عام 1990 قدم عادل إمام مع المخرج نادر جلال، فيلم جزيرة الشيطان، تأليف خالد البنا، بطولة يسرا، حاتم ذو الفقار، جمال إسماعيل، أحمد راتب، سعيد طرابيك، نهى العمروسي.

الإرهابي

عام 1994 قدما فيلم الإرهابي، للكاتب لينين الرملي، بطولة مديحة يسري، شيرين، حنان شوقي، إبراهيم يسري، صلاح ذو الفقارالذي توفى قبل استكمال مشاهده الأخيرة.

بخيت وعديلة 1 - الجردل والكنكة 2

عام 1995 قدما فيلم بخيت وعديلة، وتم تقديم الجزء الثاني من الفيلم عام 1996 تحت اسم الجردل والكنكة، بطولة شيرين، أحمد راتب، مصطفى متولي، محمد هنيدي، حسن حسني، عثمان عبدالمنعم، تأليف لينين الرملي.

رسالة إلى الوالي

عام 1998 قدم نادر جلال مع عادل إمام، فيلم رسالة إلى الوالي، سيناريو وحوار بسام إسماعيل وبسيوني عثمان، بطولة يسرا، علاء ولي الدين، سعيد عبدالغني، سلوى عثمان، علاء مرسي، محمد أبو داود، مصطفى متولي.

الواد محروس بتاع الوزير

عام 1999 تعاونا في فيلم الواد محروس بتاع الوزير، للكاتب يوسف معاطي، بطولة كمال الشناوي، عايدة عبدالعزيز، أسامة عباس، سامي سرحان، ألفت إمام، منال عفيفي.

هاللو أمريكا

كان آخر تعاون سينمائي بين المخرج نادر جلال وعادل إمام، عام 2000 من خلال فيلم هاللو أمريكا، بطولة شيرين، أسامة عباس، إيناس مكي، للكاتب لينين الرملي.