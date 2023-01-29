بدء تكليف الدفعة 100 من خريجي الجامعات والمعاهد الأربعاء المقبل

يبدأ خريجو الجامعات والمعاهد العليا دور ثان 2022، أداء تكليف الخدمة العامة بدءا من يوم الأربعاء 1 فبراير 2023، بعد صدور قرار من وزارة التضامن الاجتماعي، بتكليف الدفعة 100 من خريجي الجامعات والمعاهد العليا من الجنسين، مشيرة إلى أنّ التسجيل للخدمة العامة لخريجي الجامعات والمعاهد العليا دور ثان، بدأ منذ الأحد 1 يناير 2023.

تكليف خريجي الجامعات والمعاهد دور ثان 2022

ولفتت وزارة التضامن الاجتماعي، إلى أنّ الخدمة العامة تعمل على دمج الشباب بالمجتمع، وتأهيلهم للحياة العملية، وإكسابهم مهارات جديدة يحتاجها سوق العمل، حيث يتم تكليف الشباب من الجنسين شرط أن يكونوا مصريون.

وأوضحت الوزارة أنّه يتم تكليف الإناث من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور ثان لعام 2022، وتكليف الذكور ممن تقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية، أو الذكور الذين يزيدون على حاجة القوات المسلحة، شرط أن مرور 3 أعوام من تاريخ وضعهم تحت الطلب.

مجالات التكليف بالخدمة العامة

وأوضحت أنّ مجالات التكليف تشمل العديد من المجالات التنموية، والخدمية، كما يلي.

- المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

- برنامج تكافل وكرامة.

- برنامج فرصة للتمكين الاقتصادي.

- المشروطية الصحية.

- برنامج 2 كفاية للحد من الزيادة السكانية والصحة الإنجابية.

- محو الأمية.

- النيابة العامة.

- برامج وعي.

- برنامج «لا أمية» مع تكافل وكرامة.

- برنامج أطفال بلا مأوى.

- خدمات الطفولة والخدمات التعليمية.

- الأسر المنتجة.

- التأمينات الاجتماعية.

- قطاعات رعاية الأيتام والمسنين والأسر البديلة.

- أنشطة بنك ناصر الاجتماعي.

- مجالات آخرى طبقا لاحتياجات كل محافظة.