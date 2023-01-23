رئيس «مياه شرب الإسكندرية» لقصواء الخلالي: إعادة المياه لجميع المناطق بعد انقطاعها اليوم

أعلن المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية، إعادة خدمة المياه لكل المناطق في المحافظة بعد انقطاعها اليوم.

تعرض خط المياه الرئيسي للكسر

وأضاف «جابر»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج في المساء مع قصواء، المذاع على قناة cbc، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن خط مياه رئيسيا كان قد تعرض اليوم للكسر ما أدى لقطع المياه في عدد من المناطق بالمحافظة.

ولفت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإسكندرية إلى أن تأثير انقطاع المياه من محطة شرقي لم يكن كبيرًا؛ نظرا لأن المحافظة بها 3 محطات أخرى متصلة بالشبكة المغذية لمحطة شرقي وجرى زيادة جهد هذه المحطات.

انقطاع المياه لمدة ساعتين

وأوضح أن انقطاع المياه استغرق نحو ساعتين، كما أن الخط الذي حدث به كسر عمره 12 عاما، وبالتالي ليس قديما خاصة أن مثل هذه الخطوط يصل عمرها لـ 40 عاما.