أستاذ تخطيط عمراني: الدولة ترتقي بجودة حياة المواطن المصري

قال الدكتور سيف فرج، أستاذ التخطيط العمراني، إنّ الدولة المصرية في السنوات الأخيرة تنتهج نهجا مميزا، وهو الارتقاء والعناية الشديدة بجودة حياة المواطن المصري، ومن أهم الأساسيات التي يحصل عليها المواطن المصري هو الغذاء والمسكن، إذ يأتي المسكن بعد الغذاء مباشرة، فهو حياة للمواطن، وليس مجرد مأوى فقط.

نسبة المناطق الخضراء بالمدن القديمة لا تتعدى السنتيمترات

وأضاف أستاذ التخطيط العمراني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دعاء جاد الحق، ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، أن السكن الكريم يوفر فرص عمل وبنية أساسية وخدمات عامة للمواطنين، فالمدن الجديدة التي أقيمت الفترات الأخيرة هي بمثابة مدينة جديدة مقامة على قاعدة اقتصادية، حيث تقام المدن الجديدة على قاعدة اقتصادية حيث يتم توفير مناطق صناعية وخدمات عامة متكاملة ومستشفيات ومدارس وجامعات ومطافي، والأمر مخطط له ومرتب وطبقا للمواصفات العالمية.

واوضح أنّ نسبة المناطق الخضراء بالمدن القديمة لا تتعدي السنتيمترات للمواطن المصري، ولكن كل المدن الجديدة التي تقام بمصر نصيب المواطن بالمناطق الخضراء لا يقل عن من 4 أمتار لـ5 أمتار لكل مواطن وهي بمثابة رئة للمواطن، وهذا يدل على أن المسكن الذي توفره الدولة هو مسكن إنساني، وتهوية طبيعية هذا بجانب خصوصية للحياة دون تدخل الآخرين، وإلغاء فكرة التقارب الكبير بين المباني بالمدن الجديدة.

لا يوجد وحدات سكنية تطرح للمواطن

وتابع أستاذ التخطيط العمراني بأنه لا يوجد وحدات سكنية تطرح للمواطن إلا مع مياه صالحة للشرب وكهرباء وغاز، والدولة لا تخاطب شريحة معينة بالمجتمع ولكنها تخاطب جميع الشرائح، فالدولة اليوم بعد عام 2014 تطرح وحدات سكنية للمستوى الاقتصادي والمتوسط والفوق متوسط وحتى المستوى الفاخر على مستوى جميع محافظات مصر، فجميع المناطق بمحافظات مصر، سواء الصعيد أو الريف أو سيناء تشهد تنمية.