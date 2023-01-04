أماكن شقق جنة ودار مصر داخل المدن الجديدة.. الحجز متاح إلكترونيا خلال أيام

ينتظر عدد كبير من المواطنين متوسطي الدخل، طرح وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، شقق ضمن محور الإسكان المتوسط، التي تشمل عادة عدد كبير من المدن الجديدة، على مستوى محافظات الجمهورية، وخلال الأيام الأخيرة من عام 2022، أعلنت الوزارة طرح عدد من الشقق ضمن مشروعات الإسكان المتوسط «جنة، ودار مصر، وسكن مصر».

حجز شقق جنة ودار مصر «أون لاين» عبر موقع بنك التعمير والإسكان

وحددت وزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنَّ يكون حجز شقق جنة ودار مصر، إلكتروني من خلال زيارة الموقع الرسمي الإلكتروني لبنك التعمير والإسكان، على أن يبدأ الحجز 15 يناير الجاري، لذا أصبح هناك عمليات بحث عدة على أماكن شقق جنة ودار مصر، تزامنا مع اقتراب موعد الحجز والاطلاع على كراسة الشروط.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، أماكن شقق جنة ودار مصر، وفقًا لوزارة الإسكان والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

أماكن شقق جنة

- مدينة دمياط الجديدة.

- مدينة القاهرة الجديدة.

- مدينة ملوى الجديدة.

- مدينة المنصورة الجديدة.

- مدينة 6 أكتوبر.

- مدينة الشيخ زايد.

ووفقا لوزارة الإسكان والمرافق، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، يبلغ العدد الإجمالي لشقق جنة 10872 شقة داخل 6 مدن جديدة، وتتراوح مساحة شقق جنة بين 100م2 و161م2.

أماكن شقق دار مصر

- مدينة 15 مايو.

- مدينة برج العرب الجديدة.

- مدينة العبور.

- مدينة دمياط الجديدة.

ووفقًا لوزارة الإسكان والمرافق، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، يبلغ العدد الإجمالي لـ شقق دار مصر 512 شقة داخل 4 مدن جديدة، وتتراوح مساحة شقق دار مصر ما بين 100م2 و150م2.