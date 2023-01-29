بشرى سارة بخصوص أسعار الدواجن خلال أيام.. الأسعار تنخفض بسبب استيراد العلف

قال رشاد أحمد قرني عضو شعبة الدواجن في اتحاد الغرف التجارية، إن الفترة المقبلة ستشهد تراجعا ملحوظا في أسعار الدواجن بعد إعلان الحكومة استيراد 126 ألف طن ذرة صفراء، ما سينعكس بشكل كبير على أسواق الدواجن التي تأثرت خلال الفترة الماضية من ارتفاع أسعار الأعلاف وجشع بعض التجار ممن استغلوا الأزمة العالمية ورفعوا أسعار الأعلاف أو تخزينها.

انخفاض ملحوظ في رمضان

وأكد عضو شعبة الدواجن، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الانفراجة ستكون واضحة مع دخول شهر رمضان مع توافر الأعلاف وبدء دورة إنتاجية جديدة لصغار الدجاج وهو ما يعني توافر المعروض مع زيادة الطلب خلال شهر رمضان المعظم، وانخفاض تكلفة التدفئة التي تزيد مع فصل الشتاء.

أسعار اليوم في المزارع والأسواق

وعن أسعار اليوم قال قرني إن أسعار الدواجن البيضاء اليوم الأحد 29 يناير 2023 قد سجَّلت 66 جنيها للكيلو في المزرعة لتصل إلى المستهلك بنحو 70 إلى 72 جنيها للكيلو، وسجَّلت أسعار الدواجن البلدي 85 جنيها للكيلو الواحد، ووصل سعر البط اليوم إلى 90-95 جنيها للكيلو، فيما وصل سعر الدواجن الأمهات اليوم إلى 53 جنيها للكيلو لتصل إلى المستهلك بنحو 58 جنيها للكيلو الواحد.

وسجَّلت أسعار الدواجن «الساسو» 75 جنيها للكيلو لتصل إلى المستهلك بنحو 80 جنيها تقريبا.