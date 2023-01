«Top Gun: Maverick» أفضل فيلم في جوائز AARP لأفلام الكبار

حصل فيلم «Top Gun: Maverick» على الجائزة الأولى لأفضل فيلم في حفل توزيع جوائز AARP لأفلام الكبار، والتي تمنح سنويا بهدف تشجيع هوليود على إنتاج المزيد من الأفلام عن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

قال جيري بروكايمر منتج فيلم «Top Gun: Maverick»، «لقد أنتجت أكثر من 50 فيلما وأكثر من 2000 ساعة من التلفزيون ولكن كان هناك سؤال واحد ظل الجميع يسأله هل سيكون هناك جزء آخر من (Top Gun)، وبعد ما يقرب من أربعة عقود أصدرنا أخيرًا الجزء الثاني الذي طال انتظاره، في الوقت الذي بدا أن الجميع في أمس الحاجة إليه».

تفاصيل جوائز AARP

بينما فاز المخرج باز لورمان بجائزة أفضل إخراج عن فيلم «Elvis»، الذي يتناول السيرة الذاتية للنجم الراحل إلفيس بريسلي، ومن بطولة أوستن باتلر الذي سلمه الجائزة، كما حصل الفيلم أيضا على جائزة أفضل كبسولة زمنية، كما حقق مسلسل «The Old Man»، الذي تم تجديده للموسم الثاني في يونيو 2022، جائزة أفضل مسلسل، كما حصل الممثل الرئيسي جيف بريدجز على جائزة أفضل ممثل تلفزيوني خلال حفل توزيع الجوائز، وتم تكريم جيمي لي كورتيس بجائزة الإنجاز المهني التي قدمها بريان تيري هنري.

حصل الكاتب كازوو إيشيجورو على جائزة أفضل سيناريو عن فيلم «Living»، وذهبت جائزة أفضل ممثلة لـ ميشيل يوه البالغة من العمر 60 عاما عن دورها في فيلم «Everything Everywhere All at Once»، بينما حصل برندان فريزر على جائزة أفضل ممثل عن «The Whale»، جوديث آيفي أفضل ممثلة مساعدة عن «Women Talking»، وأفضل ممثل مساعد لـ جود هيرش عن «The Fabelmans».

ما جوائز AARP

تعتبر AARP هي جوائز تُمنح سنويًا لأبطال أفلام من صنع الكبار ومن أجلهم، بدأت في عام 2002 بهدف تشجيع هوليوود على إنتاج المزيد من الأفلام بمشاركة وعن الأشخاص الأكبر من 50 عاما، حيث يجب ألا يقل عمر الفائزين والمرشحين عن خمسين عامًا، وأصبح الحفل تقليدا سنويا منذ عام 2006،