النطق بالحكم على «المأذون الوهمي» بتهمة نشر أخبار كاذبة.. اليوم

تنطق محكمة جنح السيدة زينب، بعد قليل، بالحكم على «المأذون الوهمي» ياسر القرشي، المتهم بنشر أخبار كاذبة والتدخل في وظيفة عمومية.

إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية

وخلال وقت سابق، وبعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة، أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام، بإحالة ياسر القرشي، إلى المحاكمة الجنائية بتهمة التدخل في وظيفة عمومية ونشر أخبار كاذبة، لمعاقبته لما نُسب إليه.

ياسر الشرقي ادعي أنه «مأذون»

وأضافت التحقيقات، أن المتهم ياسر القرشي، ادعى أنه مأذون شرعي دون أن تكون له صفة رسمية من الحكومة بذلك، وأجرى أعمالًا من مقتضيات تلك الوظيفة ومباشرة أعماله كمأذون على خلاف الحقيقة، من خلال تحرير عقود زواج وشهادات طلاق.

المتهم نشر أخبارا كاذبة على حسابه الشخصي

ونشر المتهم عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي أخبارًا كاذبة مدعيًا فرض رسوم على المُقبلين على الزواج إعمالًا لنصوص قانون الأسرة المزمع صدوره، وذلك كله من شأنه أن يُكدر السلم والأمن العام ويُلحق الضرر بالمصلحة العامة.

وطلبت النيابة العامة، نسخ صورة من الأوراق لاستكمال تحقيقات النيابة في القضية مع المتهم ياسر القرشي.