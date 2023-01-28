مصرع طالبة تناولت قرص حفظ غلال بالخطأ في القليوبية «افتكرته برشام صداع»

أمرت جهات التحقيق في محافظة القليوبية بالتصريح بدفن جثة طالبة بقرية «بتمدة» مركز بنها، لقيت مصرعها إثر تناولها قرص حفظ غلال بالخطأ بعد أن اعتقدت أنه علاج للصداع، وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة وتقرير الطب الشرعي حول سبب الوفاة.

تحقيقات مصرع طالبة تناولت قرص غلال ببنها

وكشفت التحقيقات في الواقعة مصرع «ن ب م» 16 سنة، طالبة مقيمة قرية «بتمدة» دائرة المركز، إثر إصابتها بحالة تشنجات وانخفاض بضغط الدم على إثر تناولها قرص حفظ الغلال عن طريق الخطأ اعتقادا منها أنه لعلاج الصداع، وجرى نقل المصابة لقسم السموم بمستشفى بنها الجامعي إلا أنها توفت أثناء تقديم العلاج اللازم لها

تفاصيل مصرع طالبة تناولت قرص غلال ببنها

وكانت طالبة لقت مصرعها إثر تناولها قرص حفظ الغلال عن طريق الخطأ بقرية بتمدة دائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، حيث اعتقدت أنه علاج للصداع وجرى نقل المصابة لقسم السموم بمستشفى بنها الجامعي، إلا أنها توفيت في أثناء تقديم العلاج اللازم لها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق وصرحت بدفن الجثة واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها، يفيد ورود بلاغ من مستشفى بنها الجامعي يفيد استقبال طالبة مصابة بحالة تشنجات وانخفاض بضغط الدم إثر تناولها قرص حفظ الغلال عن طريق الخطأ بقرية «بتمدة» دائرة المركز.

وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق وصرحت بدفن الجثة.