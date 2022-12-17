الإحصاء: 16% زيادة في الكميات المنقولة عبر وسائل نقل المواد البترولية 2021/2022

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، السبت النشرة السنوية لوسائل نقل المواد البترولية والغاز الطبيعي في مصر عام 2021/2022 وأهم مؤشراتها ما يلي.

وسائل نقل المواد البترولية

- بلغ إجمالي الكميات المنقولة بواسطة وسائل نقل المواد البترولية 105.8 مليون طن عام 2021/2022، مقابل 91.2 مليون طن عام 2020/2021 نسبة زيادة قدرها 16%.

بلغ إجمالي الكميات المنقولة من المواد البترولية بواسطة صهاريج السكك الحديدية 311 ألف طن عام 2021/ 2022 بمتوسط تكلفة نقل للطن قدرها 79 جنيه، مقابل 325.3 ألف طن عام 2020/ 2021 بنسبة انخفاض قدرها 4.4%.ِ

بلغت الكميات المنقولة باللواري 27.6 مليون طن مترى عام 2021/2022، بمتوسط تكلفة نقل للطن قدرها 63 جنيه، مقابل 22.5 مليون طن عام 2020/2021 بنسبة زيادة 22.8 %.

بلغ أعداد خطوط أنابيب البترول الرئيسية 87 خط بإجمالي أطوال 6.3 ألف كيلو 2021/2022.

إجمالي الكميات المنقولة من المواد البترولية

بلغ إجمالي الكميات المنقولة من المواد البترولية متضمنة «المنتجات البترولية، الخام، المتكثفات، والبوتاجاز»، بواسطة خطوط أنابيب البترول 67.6 مليون طن متر عام 2021/2022 بمتوسط تكلفة نقل للطن على التوالى قدرها 572، 464، 188، 439 جنيه مقابل 59.8 مليون طن عام 2020/2021 بنسبة زيادة 13.1%.

وارتفعت الكميات المنقولة من الزيت الخام والمنتجات البترولية بالناقلات الساحلية المستأجرة 10.2 مليون طن عام 2021/ 2022 بمتوسط تكلفة نقل للطن قدرها 98 جنيه، مقابل 8.6 مليون طن متري عام 2020/ 2021 بنسبة زيادة قدرها 18.5%.