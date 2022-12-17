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الإحصاء: 16% زيادة في الكميات المنقولة عبر وسائل نقل المواد البترولية 2021/2022

كتب:

ماهر هنداوي
02:17 م | السبت 17 ديسمبر 2022
الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، السبت  النشرة السنوية لوسائل نقل المواد البترولية والغاز الطبيعي في مصر عام 2021/2022 وأهم مؤشراتها ما يلي.

وسائل نقل المواد البترولية

- بلغ إجمالي الكميات المنقولة بواسطة وسائل نقل المواد البترولية 105.8 مليون طن عام 2021/2022، مقابل 91.2 مليون طن عام 2020/2021 نسبة زيادة قدرها 16%. 

بلغ إجمالي الكميات المنقولة من المواد البترولية بواسطة صهاريج السكك الحديدية 311 ألف طن عام 2021/ 2022 بمتوسط تكلفة نقل للطن قدرها 79 جنيه، مقابل 325.3 ألف طن عام 2020/ 2021 بنسبة انخفاض قدرها 4.4%.ِ

بلغت الكميات المنقولة باللواري 27.6 مليون طن مترى عام 2021/2022، بمتوسط تكلفة نقل للطن قدرها 63 جنيه، مقابل 22.5 مليون طن عام 2020/2021 بنسبة زيادة 22.8 %.

بلغ أعداد خطوط أنابيب البترول الرئيسية 87 خط بإجمالي أطوال 6.3 ألف كيلو 2021/2022.

إجمالي الكميات المنقولة من المواد البترولية

بلغ إجمالي الكميات المنقولة من المواد البترولية متضمنة «المنتجات البترولية، الخام، المتكثفات، والبوتاجاز»، بواسطة خطوط أنابيب البترول 67.6 مليون طن متر عام 2021/2022 بمتوسط تكلفة نقل للطن على التوالى قدرها 572، 464، 188، 439 جنيه  مقابل 59.8 مليون طن عام 2020/2021 بنسبة زيادة 13.1%.

وارتفعت الكميات المنقولة من الزيت الخام والمنتجات البترولية بالناقلات الساحلية المستأجرة 10.2 مليون طن عام 2021/ 2022 بمتوسط تكلفة نقل للطن قدرها 98 جنيه، مقابل  8.6 مليون طن متري عام 2020/ 2021 بنسبة زيادة قدرها 18.5%.

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ماهر هنداوي
بقلم ماهر هنداوي

محرر صحفي بجريدة الوطن، ومسئول عن ملف وزارة الشباب والرياضة.