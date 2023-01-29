إجازات 2023 المنتظرة باقي العام.. اعرف قائمة العطلات الرسمية

الإجازات الرسمية، تشغل أذهان عدد كبير من المواطنين، خاصة العاملية بالوظائف الحكومية والخاصة وقطاع الأعمال، لأنها تكون إجازة رسمية مدفوعة الأجر، ومع نهاية الشهر الأول لعام 2023، يبحث الكثير عن قائمة العطلات الرسمية المنتظرة في باقي العام، بعد نهاية أول إجازتين رسميتين في عام 2023، وهى إجازة عيد الميلاد وإجازة عيد الشرطة وذكرى ثورة 25 يناير.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، إجازات 2023.. قائمة العطلات الرسمية المنتظرة في باقي العام، وفقا للأجندة الرسمية.

إجازات 2023.. قائمة العطلات الرسمية المنتظرة في باقي العام

- الإثنين 17 أبريل 2023: عيد شم النسيم.

- الجمعة 21 أبريل 2023: بداية عيد الفطر المبارك.

- الثلاثاء 25 أبريل 2023: عيد تحرير سيناء (25 أبريل 1982).

- الإثنين 1 مايو 2023: عيد العمال.

- الأربعاء 28 يونيو 2023: عيد الأضحى المبارك.

- الجمعة 30 يونيو 2023: ثورة 30 يونيو.

- الثلاثاء 18 يوليو 2023: الاحتفال برأس السنة الهجرية.

- الأحد 23 يوليو 2023: الاحتفال بعيد ثورة 23 يوليو 1952.

- الجمعة 6 أكتوبر 2023: الاحتفال بعيد القوات المسلحة (6 أكتوبر 1973).

- الثلاثاء 26 سبتمبر 2023: الاحتفال بعيد المولد النبوي الشريف.

بالإضافة إلى الإجازات الإسبوعية وعددها 8 أيام كل شهر

وجدير بالذكر، أن تلك الإجازات الرسمية تتطبق على كل القطاعات، سواء القطاع الخاص، أو الحكومي، والعاملين في البنوك، وذلك بالإضافة إلى العطلات الأسبوعية التي تأتي يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع بصورة مستمرة، بإجمالى 8 أيام عطلة إسبوعية على مدار كل شهر.