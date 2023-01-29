مشاريع «حياة كريمة» في قرية أبو سمبل.. 4 مشروعات تصل لـ100%

تعمل المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» جاهدة من أجل تحقيق طفرة حضارية في الريف المصري، وذلك من خلال عملها على إنشاء العديد من المشاريع في القطاعات المختلفة، التي تعمل على التسهيل على المواطن المصري والتخفيف عن كاهله، حيث تهتم بتوفير الخدمات المختلفة في القرى الفقيرة والنجوع الأكثر احتياجا والمحافظات الحدودية.

مشاريع حياة كريمة بنسبة تنفيذ 100%

ووصلت مشاريع التنمية التي تعمل عليها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» إلى قرية أبو سمبل التابعة لمركز نصر النوبة في محافظة أسوان، وحققت المبادرة الرئاسية نسبة تنفيذ 100% في عدد من المشاريع بالقطاعات المختلفة، وهم: السوق الأسبوعي، وحدة الإسعاف، مدرسة قسطل الابتدائية ومدرسة أبو سمبل شرق.

هذا بالإضافة إلى مشروعات إحلال وتجديد خطوط وشبكات الكهرباء التي تعمل عليها «حياة كريمة» في قرية أبو سمبل، وأيضا مشروعات تغيير الخطوط وتجديد شبكات الكهرباء من محولات وأعمدة.

وعلى الجانب الخدمي، قامت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بإنشاء مجمع خدمات حكومية في قرية أبو سمبل، يضم وحدة التضامن الاجتماعي ومكاتب خدمات للإدارة المحلية والتموين، وكذلك الشهر العقاري والسجل المدني، فضلا عن المركز التكنولوجي، وكل ذلك يصب في مصلحة المواطن، فهذه الوحدة المتكاملة تهدف إلى التخفيف عن المواطن الوقت والجهد المُستغرق في التنقل بين القرى لقضاء المصالح الحكومية المختلفة، ويعد المجمع واحد ضمن 31 مجمع خدمي تم إنشاءهم في محافظة أسوان على أعلى مستوى.

مركز شباب ومجمع خدمات زراعي

وعلى الصعيد الرياضي، اهتمت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بإنشاء مراكز شباب في أغلبية قراها، وفي قرية أبو سمبل، عملت المبادرة على إنشاء مركز شباب توماس وعافية ومركز شباب توشكى غرب، وقد وصلت نسبة تنفيذ كل منهم إلى 95%، وذلك حرصا من المؤسسة على استغلال طاقة الشباب ومواهبهم بالشكل الملائم.

وتعمل «حياة كريمة» على مشروع إنشاء مجمع خدمات زراعية في قرية أبو سمبل، يضم الخدمات المختلفة التي يحتاج إليها المواطن، حيث يشمل المجمع وحدة بيطرية، ووحدة إرشاد زراعي، وجمعية زراعية ومخزن للأسمدة، وهو مجمع ضمن 31 مجمع زراعي عملت المبادرة الرئاسية على إنشاءهم في محافظة أسوان على أعلى مستوى.