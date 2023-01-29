أسعار تذاكر مسرحية «مبروك جالك ولد» في موسم الرياض.. تنطلق 1 فبراير

يسافر فريق عمل العرض المسرحي «مبروك جالك ولد» إلى المملكة العربية السعودية، استعدادا لتقديم المسرحية في الفترة من 1 إلى 5 فبراير المقبل، من الساعة 8:30 إلى الساعة 11 مساء، على مسرح «محمد العلي» بالعاصمة الرياض، ضمن فعاليات موسم الرياض.

وتدور أحداث العرض المسرحي «مبروك جالك ولد» حول شخص مجهول يضع طفلا رضيعا أمام باب فيلا مملوكة لعائلة مكونة من 4 أسر، وبرفقة الرضيع رسالة تقول إنه نجل رجل من تلك العائلة، ليبدأ الصراع بين الزوجات وأزواجهن، وتحاول كل زوجة إثبات التهمة على زوجها.

ويشارك في بطولة المسرحية مجموعة كبيرة من الفنانين منهم: أحمد فهمي، أيتن عامر، ميريهان حسين، عابد عناني، مصطفى أبو سريع، محمود الليثي، سما إبراهيم، محمد محمود، سامي مغاوري، بدرية طلبة ومن إخراج بتول عرفة.

أسعار تذاكر العرض المسرحي «مبروك جالك ولد»

وتأتي أسعار تذاكر العرض المسرحي «مبروك جالك ولد»، في 5 فئات، تبدأ من 100 ريال سعودي، وتصل إلى 500 ريال سعودي، وفقا للموقع الرسمي للحجز.

- فئة «C»: تبلغ 100 ريال سعودي، وهو ما يوازي 795 جنيها مصريا.

- فئة «B»: تبلغ 150 ريالا سعوديا، وهو ما يوازي 1193 جنيها.

- فئة «A»: تبلغ 200 ريال سعودي، وهو ما يوازي 1591 جنيها.

- فئة «VIP»: تبلغ 300 ريال سعودي، وهو ما يوازي 2387 جنيها.

- فئة «VVIP»: تبلغ 500 ريال سعودي، وهو ما يوازي 3979 جنيها.