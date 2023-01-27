أحمد فهمي يستعد لمسرحية مبروك جالك ولد في موسم الرياض

أعلن الفنان أحمد فهمي، مشاركته فى مسرحية مبروك جالك ولد، مع الفنانة أيتن عامر، والمقرر عرضها في شهر فبراير المقبل، ضمن فعاليات موسم الرياض، في المملكة العربية السعودية.

مسرحية مبروك جالك ولد من بطولة أيتن عامر

وكشف أحمد فهمي، في بيان، تفاصيل مسرحية مبروك جالك ولد، وقال إنه يشارك آيتن عامر في بطولة المسرحية، المقرر عرضها في الفترة بين 1 حتى يوم 5 فبراير، مؤكدا أنه بذل جهدًا كبيرًا في التحضيرات لتنال إعجاب الجمهور.

مسرحية مبروك جالك ولد من بطولة أحمد فهمي بجانب آيتن عامر، ومنهم ميرهان حسين، ومحمود الليثي، ومي القاضي، وسامي مغاوري، ومحمد محمود، ومصطفى أبو سريع، ومن إخراج بتول عرفة.

أحمد فهمي يستعد لمسرحية مبروك جالك ولد

وكان أحمد فهمي انتهى تصوير مشاهده في مسلسل «بين السطور»، والذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي ممزوج بالإثارة، ومكون من 30 حلقة، وهو من بطولة أحمد فهمي، وصبا مبارك، ومحمد علاء جاميكا، والمسلسل من تأليف مريم نعوم ونجلاء الحديني، وإخراج وائل فرج، وإنتاج عمرو إسماعيل.