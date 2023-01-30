تفاصيل جديدة في سقوط تاجر مخدرات بالإسماعيلية.. قانوني يوضح العقوبة

تجري جهات التحقيق بالإسماعيلية، تحقيقاتها في واقعة ضبط تاجر لقيامه بتصنيع وترويج المواد المخدرة، إذ أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إجراء تحريات الشرطة في الواقعة وإرسال المواد المخدرة إلى المعمل الكيماوي لتحليلها وإعداد تقرير مفصل عنها.

تفاصيل الواقعة

أما عن تفاصيل تلك الواقعة، فقد كانت كشفت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تصنيع المواد المُخدرة والإتجار بها متخذاً من مسكنه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن الإسماعيلية تم استهدافه وأمكن ضبطه بمسكنه.

كما عثر رجال الشرطة بحوزة المتهم على كمية من مخدر الحشيش وزنت 5 كيلو جرام - كمية من مسحوق باراسيتامول وزنت 5 كيلو جرام وكمية من مخدر الهيروين وزنت 4 كيلو جرام والأدوات والأجهزة التي يتم استخدامها في عملية التصنيع وميزان ومبلغ مالي وهاتفي محمول وسيارة ملاكي.

وعقب مواجهته، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصنيع والإتجار بالمواد المخدرة والهاتف للاتصال بعملائه والسيارة لنقل المواد المخدرة، كما تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 695,000 جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

قانوني يوضح العقوبة

أما عن العقوبة، أوضح محمود عبدالله، المحامى خلال حديثه لـ«الوطن»، أنّ عقوبة الاتجار في المخدرات، وفق نص قانون العقوبات المصري، بأنّ المادة 34 تنص على «يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 500 ألف جنيه»، مضيفًا أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعا لوقائع الدعوى.