شباب القرى يشاركون في مبادرة «الشيخ زويد مدينة نظيفة»

شارك أهالي القرى اليوم في عملية نظافة وتجميل وسط الشيخ زويد، والشارع الدولي العام القادم من العريش بأتجاه مدينة رفح، قال عبد الغفار سويلم أحد أهالي قرية شيبانة جنوب رفح لـ«الوطن» أن عملية مشاركة أهالي القرى في تنظيف وتجميل وسط الشيخ زويد، سوف ينعكس بالإيجاب على القرى، حيث أن الخدمات تنطلق من وسط المدينة باتجاه القرى

وقال محمد أبو عليان أحد الشباب المشارك، لـ«الوطن»، إن اليوم ملحمة تنظيف وتجميل وسط الشيخ زويد، والأسبوع المقبل باتجاه القرى، لافتًا إلى أن شمال سيناء تعيش فترة من الأمن والأمان والتنمية الحقيقية

إظهار الشكل الجمالي لمدينتنا

وقال سعيد عرادة رئيس مجلس في تصريحات لـ«الوطن»، إن عملية التجميل هي مبادرة وطنية، اشترك بها رموز العمل المجتمعي والنواب وشيوخ القبائل ووجهاء العائلات من أجل إظهار الشكل الجمالي للمدينة، ومحو آثار الإرهاب، برعاية اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

25 شاب من شيبانة شاركوا في المبادرة

وكان أكثر من 25 شاب من أهالي قرية شيبانة، شاركوا اليوم في مبادرة الشيخ زويد مدينة نظيفة، وذلك لتجميل شارع الشيخ زويد العام، والطريق الدولي، وميدان الشيخ زويد الرئيسي، لليوم الثاني على التوالي.