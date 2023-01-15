رئيس هيئة نظافة القاهرة: نقدم تسهيلات لكل متعهدي الجمع السكني للقمامة

أكد اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس هيئة النظافة بالقاهرة، على أهمية ملف الجمع السكني بكل المربعات والمناطق لضمان نجاح منظومة النظافة الجديدة، مؤكدا أن مهمة الهيئة ومتعهدي الجمع السكني تُعد مهمة واحدة وهدفا واحدا وهي نظافة القاهرة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل وإنارة القاهرة، مع متعهدي الجمع السكني بالمنطقة الجنوبية.

تسهيلات لمتعهدي القمامة

وأشار الشرشابي إلى تكليف كل متعهد بإضافة مساحة كيلو يومياً على المنطقة المتعاقد عليها مع الهيئة، مشيرا إلى وجود عجز بشأن المتعهدين بالرغم من التسهيلات الممنوحة لكل متعهدي الجمع السكني، مشددا على عدم قبول أعذار نهائياً في عدم دخول الكميات المطلوبة من كل متعهد على عدد الوحدات السكنية وخاصة المقصرين منهم.

منظومة النظافة الجديدة

وشدد الشرشابي على ضرورة تكاتف الجميع فى منظومة النظافة الجديدة وفق خطط الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة لتطبيق وتنفيذ المنظومة بكل دقة لإنجاح المهمة المكلف بها الهيئة وهي نظافة القاهرة، كما استمع رئيس هيئة النظافة لبعض طلبات متعهدي الجمع السكنى كلا في مربعه السكني وأمر بحل كل مشكلاتهم، كما وجَّه رئيس الهيئة المهندس ممدوح اليماني، مستشار رئيس الهيئة للنظافة، بتذليل كل العقبات والصعوبات التي تواجه المتعهدين، كما تمنى التوفيق للجميع وتأدية المهمة من الهيئة والمتعهدين على أكمل وجه يرضي المواطنين ليشعر المواطن بالتحسن الملحوظ والفعال في منظومة النظافة الجديدة.

وفي تحدٍ مستمر للهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة وإثبات الذات من الشؤون الفنية بكل الورش الفنية، أجرت فرق العمل بورش المعدات الثقيله بالهراسات بالدراسة صيانة وعمرة لودر 908 بأيدي مهندسي وفنيين الهراسات بكل أجزاء العمرة بعد تكليف المهندسة رحاب أباظة رئيس الإدارة المركزية للشؤون الفنية، للمهندس محمد الشرقاوي، مدير ورش الهراسات، بعدم اللجوء للإصلاح الخارجي نهائيا واستغلال إمكانيات ومهارات الفنيين المهرة بالورش الفنية التابعة لهيئة النظافة من أجل ترشيد الإنفاق وتوفير مبالغ مالية كانت تصرف فى إصلاح المعدات خارج ورش هيئة النظافة.