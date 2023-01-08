عامل نظافة ينهي حياة زميله داخل شقة في أكتوبر بسبب «صوت الأغاني»

لقي عامل نظافة مصرعه، في مدينة 6 أكتوبر، على يد زميله في العمل، بسبب خلاف بينهما على تشغيل الأغاني، وجرى نقل الجثمان إلى مستشفى أكتوبر المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهم

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العقيد عمرو حجازي مفتش مباحث أكتوبر، بتلقيه بلاغا من مستشفى أكتوبر، بوصول «محمد . ص» 22 عاما، مصاب بطعنة نافذة في الجانب الأيسر، ولقي مصرعه أثناء إسعافه، وعلى الفور توجه المقدم إسلام المهداوي رئيس مباحث أكتوبر ثان، بالتوجه سريعا إلى محل الواقعة.

تفاصيل مقتل عامل نظافة على يد زميله

وبالانتقال والفحص تبين أن المتهم يدعى «سليمان . م» 44 عاما، يقيم في شقة إيجار مع المجني عليه، في الحي السادس بدائرة القسم، وقام الأخير بتشغيل أغاني على «الصب» إلا أن المتهم طلب منه عدم تشغيل الأغاني فوقعت بينهما مشادة كلامية، اتجه على إثرها المتهم إلى المطبخ، واستل سكينا، وطعن المجني عليه طعنة نافذة بالجانب الأيسر.

وألقي القبض على المتهم، وبمواجهته أمام العقيد عمرو حجازي، اعترف بارتكاب الواقعة، وأرشد عن السلاح الأبيض المستخدم، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.