محافظة القاهرة تعلن توافر 16 وظيفة قيادية.. التقديم مستمر حتى 23 فبراير

أعلنت محافظة القاهرة، حاجتها لشغل 16 من الوظائف القيادية، منها 7 سكرتير حي و9 مدير عام منطقة إسكان، والتقديم مستمر حتى 23 فبراير المقبل بالإدارة المركزية للموارد البشرية بمحافظة القاهرة في عابدين، بمقر الإدارة الفنية باللجنة الدائمة للوظائف القيادية، ومن اشتراطات إعلان الوظائف رقم 3 لسنة 2023 ما يلي.

سكرتير حي بدرجة مدير عام

- تقع الوظيفة في رئاسة ديوان العام الحي وتختص بالاشتراك في رسم السياسة العامة لأجهزة الحي والإشراف على الأجهزة المالية والإدارية، ويعمل شاغل الوظيفة للتوجه العام ومراجعة مشروع موازنة الحي قبل عرضها على رئيس الحي.

- الاشتراك في المؤتمرات واللجان المتعلقة بالحي وبحث مشكلات ومطالب الجماهير ووضع الحلول المناسبة لها.

- تولي أمانة المجلس التنفيذى للحي ومتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات التي يصدرها المجلس.

- اجتياز البرامج التدريبية اللازمة لشغل الوظائف القيادية طبقا للقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

- قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في المستوى الوظيفي الأول (أ) أو قضاء مدة كلية مقدارها 17 عاما على الأقل، تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة.

- التقديم متاح للذكور والإاث.

- يشترط مؤهل عال مناسب.

المستندات المطلوبة

- 2 نسخة من بيان الحالة الوظيفية.

- 3 صور شخصية.

- الإنجازات.

- مقترحات التطوير للوظيفة.

- القدرات العلمية والعملية والإلمام بعلوم الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية.

وظيفة مدير عام منطقة إسكان

- تقع الوظيفة في رئاسة منطقة الإسكان بالحي ويخضع أعمال شاغل الوظيفة للتوجه العام من الرئاسة العليا.

- يشرف على مجموعة من التقسيمات التنظيمية التابعة له، ويشترك في رسم السياسة العامة لمشروعات الإسكان.

- متابعة التطورات العلمية فى المجالات الهندسية واعتماد المشروعات والدراسات والبحوث.

- يشترط في المتقدم الحصول على بكالوريس هندسة أو مايعادله.