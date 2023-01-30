أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل شقيق زوجته في كرداسة.. اليوم

تنظر محكمة جنايات الجيزة، بعد قليل، أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل شقيق زوجته، في منطقة كرداسة، لخلافات بينهما.

مشادة كلامية انتهت بمشاجرة

وجاء في أوراق القضية، بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم في دائرة قسم شرطة كرداسة، قام بقتل المجني عليه وهو «شقيق زوجته»، بعد حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة، انتهت بوفاة الأخير.

بداية الخلافات بين الطرفين

وأضافت أوراق القضية، أن المتهم بدأت خلافاته مع المجني عليه بسبب زواجه الأخير من أخرى، فضلًا عن أنه كان دائم التعدي بالضرب على زوجته، وحينما طلبت الطلاق منه هددها عدة مرات إذا استمرت في طلب الانفصال عنه.

المتهم افتعل مشكلة مع المجني عليه

وتابعت أوراق القضية، بأن المتهم توجه يوم الواقعة، إلى منزل المجني عليه وافتعل مشاجرة معه، بسبب طلب شقيقته الطلاق منه.