القبض على المتهمين بقتل مدرس في كرداسة

نجحت مباحث كرداسة بإشراف اللواء هشام أبو النصر مساعد الوزير لأمن الجيزة في القبض على 3 أشخاص قاموا بقتل مدرس أثناء خروجه من منزله، أمطروا عليه 4 طلقات من سلاح ناري أثناء استقلالهم دراجة بخارية وفروا هاربين، وتحرر محضر بالواقعة.

بداية الواقعة والتحقيق

وأحيل المحضر إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، في الواقعة التي بدأت عندما تلقى اللواء علاء فتحي نائب مدير المباحث إخطارا من العقيد تامر صالح مفتش مباحث كرداسة يفيد فيه مقتل محمود السيد 31 سنة مدرس لغة عربية بإحدى المدارس الخاصة بالمعادي، ومقيم شارع مجلس المدينة، دائرة القسم متوفيا إثر إصابته بطلق خرطوش بالرأس والصدر.

على الفور تم تشكيل فريق بحث بإشراف اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث على أعلى مستوى لكشف غموض الحادث والقبض على الجناة، ومن خلال تنفيذ خطة بحث توصلت تحريات المباحث إلى أن المجني عليه، مدرس، وأن وراء ارتكاب الجريمة 3 متهمين والد الفتاة مع «م.أ» 37 سنة عامل وسابق اتهامه في قضية ضرب وأ.م» 19 سنة ترزي وآخر بدعوى وجود علاقة مع ابنة الأول، وجميهم يقيمون دائرة القسم ومن خلال تحريات المباحث تبين تقابل المذكورين على مقهى أمام منزل المجني عليه لمتابعة تحركاته وحال جلوسه اتفقوا فيما بينهم على التعدي على المجني عليه وقتله وقاموا بمراقبته أثناء خروجه صباحا من أمام منزله باستخدام دراجة بخارية بدون لوحات ملك وقيادة الثالث وسلاح ناري بندقية خرطوش بحوزة الثاني الذي أطلق عيارا ناريا تجاه المجني عليه محدثا إصابته التي أودت بحياته في الحال.

القبض على المتهمين

ألقي القبض عليهم وبمواجهتم اعترفوا بارتكابهم للواقعة وأرشدوا عن الدراجة البخارية والسلاح الناري، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة القضية.