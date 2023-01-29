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انطلاق الأوكازيون الشتوي الأسبوع المقبل.. تخفيضات بـ 4 آلاف محل

كتب:

وفاء الصعيدي
01:26 م | الأحد 29 يناير 2023
أوكازيون.. أرشيفية

أوكازيون.. أرشيفية

ينطلق يوم الاثنين 6 فبراير المقبل، الأوكازيون الشتوي للعام الجاري 2023، وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استمراره لمدة شهر كامل لتقديم تخفيضات على السلع والمنتجات المختلفة من المحال التجارية للمواطنين.

تصريح الدخول في الأوكازيون الشتوي

وألزمت وزارة التموين، الجهات والمحال والمولات المشاركة في الأوكازيون الشتوي، بالحصول على تصريح تقديم تخفيضات للمواطنين والدخول في موسم التصفية، الذي يجري استلامه من مديرية التموين الواقعة في دائرتها.

مدة الاشتراك في التخفيضات

ومنحت وزارة التموين، كل محل تجاري يرغب في الدخول في الأوكازيون مدة ‏أسبوعين لتقديم تخفيضات على السلع للمواطنين، مع إلزامه بإعلان وإظهار ‏ثمن السلع المعروضة للبيع في التصفية، مرفقا بها الثمن الفعلي قبل التخفيض.

وتهدف وزارة التموين من موسم التصفيات، تنشيط حركة التجارة الداخلية والتي تؤدي إلى زيادة القوة الشرائية للمواطنين من أجل الاستفادة من التخفيضات المقدمة على السلع.

هل يقتصر الأوكازيون على الملابس فقط ؟

ونوهت وزارة التموين، مجددا على أن الأوكازيون لا يقتصر على الملابس، بل يشمل تقديم تخفيضات على كل السلع المختلفة وجميع الأنشطة التجارية التي تهم الأسرة، موضحة أن أكثر المحال التي تشترك في التخفيضات هي محال ‏المصنوعات الجلدية والأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية، متوقعة أن يصل عدد المحال ‏التجارية المشاركة في الأوكازيون الشتوي خلال العام الجاري إلى 4 آلاف محل تجاري.

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بقلم وفاء الصعيدي

صحفية معنية بتغطية وزارة التموين والتجارة الداخلية وجهاز حماية المستهلك.