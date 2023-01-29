«التعليم»: لا صحة لتحديد الأجزاء المحذوفة من مناهج الصفين الرابع والخامس الابتدائي

أكّدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه لا صحة ما يتم تداوله من منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي حول تحديد أجزاء محذوفة من مناهج الصفين الدراسيين الرابع والخامس الابتدائي للفصل الدراسي الثاني.

إفساح المجال لتنمية مهارات التفكير لدى الطلاب

وأوضح شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنَّ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أكّد في تصريح سابق له أنَّه تمّ تنظيم مناهج الفصل الدراسي الثاني للصفين الرابع والخامس الابتدائي بما يتناسب مع الخريطة الزمنية للعام الدراسي دون الإخلال بنواتج التعلم والتركيز على المفاهيم الكبرى وإفساح المجال لتنمية مهارات التفكير لدى الطلاب.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أنَّ كتب الفصل الدراسي الثاني للصفين الرابع والخامس الابتدائي ستكون جاهزة للاستلام بالتزامن مع بداية الفصل الدراسي الثاني بشكلها الجديد بعد اجراء التعديلات اللازمة التي وجه بها الدكتور رضا حجازي.

كيفية توزيع الدرجات

كما أكّد المتحدث الرسمي أيضًا عدم صحة المنشور الذي تم تداوله بشأن احتساب درجات الامتحانات لأي صف من صفوف النقل، موضحًا أنَّ توزيع الدرجات بالنسبة لصفوف النقل من الصف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الإعدادي يتضمن درجات أعمال السنة مضافا إليها درجات امتحانات الفصل الدراسي الأول، مهيبا بأولياء الأمور والطلاب أهمية عدم الانسياق خلف الشائعات على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي والاعتماد على البيانات والتصريحات الرسمية الصادرة من الوزارة.