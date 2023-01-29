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«صيدلة طنطا» تحصل على شهادتي الأيزو في الإدارة وجودة التعليم

كتب:

رفيق محمد ناصف وعاصم هشام
11:17 ص | الأحد 29 يناير 2023
جانب من زيارة وفد الأيزو لجامعة طنطا

جانب من زيارة وفد الأيزو لجامعة طنطا

أعلن الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، عن حصول كلية الصيدلة على شهادتي الأيزو «2018: 21001» و«الأيزو 9001: 2015» في الإدارة وجودة التعليم من شركة QME الدولية، لتصبح رابع كلية بالجامعة تحصل عليها على مستوى كليات الجامعة، عقب استيفائها لكافة معايير الشهادة الدولية.

تضافر الجهود

وأكد رئيس جامعة طنطا أن حصول كلية الصيدلة على الاعتماد بعد انتهاء فريق لجنة التدقيق والمطابقة الدولية من زيارته للكلية، يأتي نتاج تضافر العديد من الجهود وتوسيع قاعدة العمل لتسريع وتيرة التطوير، وتطبيق المنظومة الإدارية الحديثة بالكلية ورفع الكفاءة الإدارية، مقدماً خالص التهنئة لفريق العمل بالكلية باعتبارهم شريك أساسي في تحقيق هذا الإنجاز. 

زيارة فريق الأيزو

جدير بالذكر أن كلية الصيدلة جامعة طنطا استقبلت فريقا من المؤسسة المانحة لشهادتي الأيزو «2018: 21001» و«الأيزو 9001: 2015»، ضم المهندس محمود سلطان، استشاري بالشركة العربية للاستشارات الهندسية والنظم، والمهندس طارق خالد بالشركة المانحة، والمهندسة نجوى أحمد بالشركة المانحة، وتم إجراء عمليات المراجعة الخارجية لإدارة الكلية والقطاعات والتي تشمل قطاعات التعليم والطلاب، والدراسات العليا، وشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وقطاع العميد وقطاع الأمين، والذي أوصى بمنح كلية الصيدلة الشهادة الدولية الأيزو «2018: 21001» و«الأيزو 9001: 2015».

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