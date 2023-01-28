متى يبدأ الفصل الدراسي الثاني 2023 في المدارس والجامعات؟.. «التعليم» تجيب

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، موعد بدء الفصل الدراسي الثاني 2023 في المدارس والجامعات المصرية، عقب الانتهاء من إجازة نصف العام الدراسي والتي بدأت في 28 يناير الجاري والمحدد لها أسبوعين.

موعد بدء الفصل الدراسي الثاني 2023 في المدارس والجامعات

وحددت الوزارتان 11 فبراير موعدًا لبدء الفصل الدراسي الثاني 2023 في المدارس والجامعات، عقب إنتهاء إجازة منتصف العام والتي بدأت في السبت 28 يناير 2023 لمدة اسبوعين، وذلك عقب إنتهاء أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية، والمهني والمكفوفين والصم وضعاف السمع بجميع المحافظات للعام الدراسي 2022/2023، كذلك امتحانات الكليات.

استعدادات المدارس والجامعات لبدء الفصل الدراسي الثاني 2023

وبدأت المدارس والجامعات الاستعداد لبدء الفصل الدراسي الثاني وذلك بإجراء الصيانات البسيطة، وإعداد الجداول الخاصة بالمًعلمين والأساتذة، عقب الانتهاء من أعمال الامتحانات مباشرة.

نتيجة صفوف النقل والشهادة الإعدادية قبل بدء الفصل الدراسي الثاني 2023 بالمدارس

وأعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، أن نتائج امتحانات الفصل الدرسي الأول لصفوف النقل، سوف تعلن فور الإنتهاء من أعمال التقدير ورصد الدرجات عن طريق المدرسة، وأن نتائج امتحانات الشهادة الإعدادية سوف يتم الإعلان عنها في الأسبوع الثاني من إجازة نصف العام، والتي تمتد لمدة أسبوعين، تبدأ يوم السبت الموافق 28 يناير 2023، على أن تنتهي يوم الخميس الموافق 9 فبراير 2023.

موعد بدء الفصل الدراسي الثاني بالمدارس والجامعات 2023

وفي السياق ذاته أكد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، على موعد بدء الفصل الدراسي في 11 فبراير 2023، وأن الخريطة الزمنيةللدراسة تستمر لمدة 16أسبوع تنتهي في الخميس 1 يونيو 2023.