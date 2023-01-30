درجات الحرارة اليوم الاثنين في مصر.. الصغرى بالقاهرة 11

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم، إذ يسود طقس معتدل الحرارة على السواحل الشرقية والغربية والقاهرة الكبرى و شمال الدلتا، وخليج السويس ومدن القناة والسواحل الشرقية للبلاد، في حين يسود دافئ على جنوب البلاد نهارا، وبارد ليلا على جميع الأنحاء.

حالة الطقس اليوم

يستمر اليوم تأثير امتداد مرتفع جوي قادم من طبقات الجو العليا يواجهها كتل هوائية الحارة القادمة من صحراء الجزيرة العربية، على محافظات جنوب البلاد، إذ يعمل على ارتفاع الحرارة بين 2-3 درجات اليوم، وزيادة فترات سطوع أشعة الشمس خلال النهار، في حين يسود طقس غائم جزئيا على محافظات شمال البلاد والقاهرة الكبرى وصولا إلى شمال الصعيد.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم الاثنين على مدن ومحافظات الجمهورية، كما يلي:

- القاهرة 21 - 11

- العاصمة الإدارية 20 - 11

- أكتوبر 20 - 11

- بنها 21 - 10

- دمنهور 20 - 10

- وادي النطرون 21 - 10

- كفر الشيخ 20 - 11

- المنصورة 20 - 10

- الزقازيق 21 - 12

- شبين الكوم 21 - 11

- طنطا 20 - 11

- دمياط 20 - 12

- بورسعيد 20 - 11

- الإسماعيلية 22 - 10

- السويس 20 - 10

- شلاتين 24 - 15

- العريش 19 - 10

- رفح 19 - 11

- رأس سدر 20 - 09

- نخل 19 - 02

- كاترين 14 - 01

- الطور 24 - 09

- طابا 18 - 11

- شرم الشيخ 23 - 13

- الإسكندرية 20 - 13

- العلمين الجديدة 19 - 12

- مطروح 18 - 11

- السلوم 18 - 10

- سيوة 18 - 6

- رأس غارب 21 - 12

- الغردقة 22 - 12

- سفاجا 21 - 13

- مرسى علم 22 - 13

- شلاتين 24 - 16

- حلايب 22 - 15

- أبو رماد 24 - 16

- رأس حدربة 22 - 15

- الفيوم 19 - 08

- بني سويف 19 - 7

- المنيا 21 - 7

- أسيوط 22 - 6

- سوهاج 21 - 8

- قنا 21 - 9

- الأقصر 22 - 8

- أسوان 22 - 10

- الوادي الجديد 22 - 6

- أبو سمبل 22 - 10