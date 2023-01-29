حالة الطقس في الإسماعيلية اليوم.. ارتفاع درجات الحرارة وانعدام الشبورة

شهدت محافظة الإسماعيلية اليوم الأحد، استقرارًا في حالة الطقس علي كافة الأنحاء في المحافظة، مع انعدام الشبورة على الطرق الرئيسية والسريعة والصحراوية في الساعات الأولى من الصباح.

وارتفعت درجات الحرارة لتصل إلى 13 درجة للصغرى بدلاً من 9 درجات، سجلتها الإسماعيلية على مدار الأسبوع الماضي مما تسبب في برودة الجو بشكل كبير خاصة في الساعات المسائية.

الأرصاد الجوية: طقس دافئ في الإسماعيلية

وقال بيان رسمي لهيئة الأرصاد الجوية، توقعت أن يسود طقس دافئ نهاراً ومنطقة القناة اليوم الأحد مع القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد مائل للحرارة على جنوب الصعيد، وأن هناك تباين في درجات الحرارة علي شمال وجنوب البلاد يرجع إلى اختلاف مصادر الكتل الهوائية المؤثرة عليهم.

الأرصاد تحذر من أمطار الإثنين

وحذرت الأرصاد من سقوط أمطار غداً الاثنين على بعض المحافظات المتفرقة، وخاصة السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري وخليج العقبة على فترات متقطعة، ودعت المواطنين إلى ضرورة توخي الحذر خلال القيادة على الطرق للحفاظ على الفرد من الحوادث المرورية مع اتباع إرشادات المرور.