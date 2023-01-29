نجاح فريق طبي بأسيوط في إجراء عملية قلب مفتوح واستئصال ورم نادر لمريض

تلقت الدكتورة مها كامل غانم، القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط، تقريرا من الدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والذي أعلن فيه عن نجاح قسم جراحة القلب والصدر بمستشفى القلب الجامعي في إجراء جراحة قلب مفتوح عاجلة واستئصال ورم نادر من القلب واستبدال الصمام الميترالي والذي يعد من حالات الأورام النادرة والحرجة شديدة الخطورة والتعقيد، وذلك لمريض في العقد الثالث من العمر كان يعاني من ضيق بالتنفس وألم بالصدر، مشيدا بالعمل الرائد والمتميز للمستشفى وجهود كوادرها الطبية المتميزة في علاج الحالات المعقدة والخطرة من مرضى القلب والقدرة على التعامل مع جميع الحالات الحرجة في ذلك التخصص الدقيق.

مستشفى القلب الجامعي

وفي السياق ذاته أكد الدكتور إيهاب فوزي، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، على مواصلة مستشفى القلب الجامعي في تقديم الرعاية الحرجة لمرضى القلب وجراحاته واستحداث العديد من الخدمات المتميزة، مثل عمل حاﻻت القسطرة اﻷولية لمرضى الجلطات القلبية الحادة وخدمة الحاﻻت الطارئة وإجراء أخطر وأدق عمليات جراحة القلب بدقة عالية، مشيراً إلى سعي المستشفى في إكساب شباب اﻷطباء العديد من الخبرات العملية ومواكبتهم ﻷحدث طرق التشخيص والعلاج.

معاناة من ضيق التنفس

وأوضح الدكتور عصام الدين محمد عبدالله، مدير مستشفى القلب الجامعي، استقبال المستشفى للمريض، والذي كان يعاني من ضيق بالتنفس وألم بالصدر، وتم إجراء الإشاعات والفحوصات اللازمة، وتبين وجود ورم كبير بالناحية اليسرى من القلب وارتجاع شديد بالصمام الميترالي وضعف شديد في عضلة القلب، ما استدعى تشكيل فريق من أطباء جراحة القلب والصدر على الفور بقيادة دكتور محمد فاروق عبد الحافظ، مدرس جراحة القلب والصدر، والدكتور أحمد سمير والدكتور علي زين مدرسيين مساعدين بقسم جراحة القلب والصدر، والطبيب عمرو ممدوح، نائب بقسم جراحة القلب والصدر، ودكتور هاني مصطفى، استشاري التخدير، ودكتورة داليا صلاح استشاري تخدير، وطاقم التمريض، والذي ضم فني ماكينة قلب مفتوح وتمريض جراحي.

قسم جراحة القلب

وأوضح الدكتور أحمد غنيم، رئيس جراحة القلب والصدر، أنه تم إجراء العملية الجراحية للمريض بقسم جراحة القلب والصدر بمستشفى القلب الجامعي، وتم استئصال الورم من القلب واستبدال الصمام الميترالي وتم نقل المريض عقب الجراحة إلى وحدة الرعاية المركزة بقسم جراحة القلب والصدر، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة حتى تماثل الشفاء والعودة إلى المنزل في حالة صحية جيدة.