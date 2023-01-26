صرف أول عائد على شهادة الـ22.5% في بنكي الأهلي ومصر 5 فبراير

يتساءل العديد من المواطنين عن موعد إيداع العائد الخاص بشهاداتي الـ22.5% و25% الذي جرى طرحها في وقت سابق، وذلك لمعرفة موعد استحقاقهم للعائد للحصول عليه.

ووفق بيانات البنك الأهلي المصري وبنك مصر فإنه من المقرر صرف العائد الخاص بالشهادة ذات العائد السنوي بقيمة 25% يوم 5 يناير من عام المقبل 2024، للذين قاموا بشراء الشهادة منذ بداية طرحها يوم 4 يناير الجاري.

موعد صرف العائد الشهري

أما عن العملاء الذين قاموا بشراء شهادة الـ 22.5% بعائد شهري، فمن المقرر صرف العائد لهم يوم 5 فبراير المقبل لعام 2023، وذلك للذين قاموا بشرائها منذ اليوم الأول لطرحها في السوق ليوم 4 يناير الجاري.

وأعلنت البنوك أنه يجرى احتساب العائد للشهادات من اليوم التالي لشرائها، وذلك عقب انتهاء لإجراءات الشراء، وإنهاء الأوراق.

تفاصيل شهادة طلعت حرب

أتيحت شهادتي الـ22.5% والـ25%، باسم البلاتينية في البنك الأهلي المصري، وتحت مسمى شهادة طلعت حرب في بنك مصر، للمصريين والأجانب، القاصرين والبالغين، ويجيز البنكين الحكوميين الاقتراض بضمانهما على ألا يجوز استرداد قيمتها الاسمية قبل مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة الجديدة.

وأعلن بنكي مصر والأهلي المصري طرح الشهادة يوم 4 يناير الجاري بأعلى سعر عائد في مصر، يصل إلى 25% للشهادات ذات العائد السنوي و22.5% لذات العائد الشهري، حيث جاء ذلك للحد من التضخم في الأسواق المحلية ومواجهته.

وبحسب العديد من المصادر داخل البنكين، فمن المقرر إيقاف طرح العمل بالشهادتين للمواطنين خلال الأيام القليلة المقبلة.